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欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

石化、半導體傳資安危機 KPMG：物聯網時代隱憂

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

近期中油、台塑、力成等知名大廠相繼傳出遭駭客鎖定攻擊的事件，KPMG數位科技安全服務負責人執行副總謝昀澤今（6）日提出觀察，他認為，近年來關鍵基礎設施容易遭到攻擊，與傳統營運科技聯網有高度相關，當傳統封閉式的工業控制系統開始連上網路，採用開放式架構進行數位化作業以後，駭客入侵的機會與管道就大增了。

謝昀澤表示，過去幾年台灣政府機關、金融業、電商及高科技產業雖較常受到駭客集團長期騷擾，但台灣石化業鮮少發生大規模資安事件，一直是資安績優生。相對而言，近年國際上其他國家油、水、電等關鍵基礎設施遭到攻擊，而導致大規模的災難事件，卻是屢見不鮮。過去幾年，國際大型電廠、石油庫、水庫水壩、飛航網路等高機敏設施的控制系統，都被有心駭客光顧過。

謝昀澤指出，傳統駭客攻擊一般企業，多是欲取得財物、客戶個資、營業秘密等有價資料。然而國際上關鍵基礎設施遭到攻擊的原因，通常是為了要癱瘓這些攸關民生的關鍵設備運作，實際目的較不單純。

KPMG數位科技安全服務副總邱述琛表示，過去的企業，常將資安防護重心放在網路與核心伺服器上；而今日的企業，資安風險管理的範圍，則必須要擴大到全數的聯網設備，尤其是容易遭到忽略的終端個人電腦、移動式設備、終端銷售機（POS）、刷卡機、電子支付設備、網路攝影機、遠距視訊會議設備等任何一個聯網設備上。

邱述琛表示，尤其在疫情期間，大幅依賴遠端維護工作時，更是遭駭的危險期，企業內部人員連將一支小小USB插入筆電，或是收到一封與真實郵件極度類似的偽冒釣魚郵件時，都應有風險意識與足夠的資安防護作為。

資安 電商

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