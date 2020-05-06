彈性利用資金 中華電信將破天荒發債300億元
全球資金走向寬鬆路線，連零負債的中華電信也決定發債借錢，彈性利用資金。中華電信董事會今（6）日通過將發行不超過10年的國內無擔保普通公司債300億元，是首次發行普通公司債。
中華電信指出，央行在今年3月降息，4年來首次降息1碼，牽動市場利率走低，公債發行利率更創歷史新低。中華電信財務結構健全，現金流量強勁，歷年信評續獲中華信評長期信用twAAA及標準普爾長期信用AA評等。藉此優勢，配合目前歷史低利環境，決定發公司債募集中長期資金，為未來發展儲備能量。
中華電信今年營運策略採「5G+轉型」雙軸並進策略，結合「攻企客」、「守核心」、「衝新興」、「轉體質」及「廣結盟」等五大策略主軸，拓展國內與海外市場。
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