聯詠本季業績 可望續增溫
IC設計廠聯詠（3034）於6日舉行線上法說會，公布Q1每股純益為3.63元。該公司估計，本季營收將季增4.7％至9.5％，同時也公布4月業績創單月歷史新高。
聯詠首季合併營收為168.91億元，季增2.2％，同時年增13％，稅後淨利為22.11億元，季增22.7％、年增12.3％，每股純益為3.63元。聯詠首季毛利率為33.2％，季增0.39個百分點，該公司總經理王守仁表示，這主要是受惠於產品組合優化，以及委託設計（NRE）業務貢獻。
王守仁也提到，首季業績成長，主要是由系統單晶片（SoC）與手機OLED驅動IC業務帶動。
同時，聯詠4月業績為單月營收首度突破60億元大關，達65.44億元，創歷史新高，月增12.6％，年增18.5％，累計前四月合併營收為234.35億元，年增14.5％。
展望本季，聯詠預計營收將介於177億至185億元之間，毛利率可能處於31.5％至33.5％。
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