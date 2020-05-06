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宏碁分拆小金雞智慧空氣事業 未來期望邁向上市櫃

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
宏碁代理發言人張鉅靈。 記者吳凱中／攝影
宏碁代理發言人張鉅靈。 記者吳凱中／攝影

宏碁集團（2353）再度分割小金雞，今（6）日宣布分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並轉至既存子公司AGI（暫定將更名為宏碁智新股份有限公司），宏碁希望，未來宏碁智新朝上市櫃邁進，讓「宏碁艦隊」再添新兵！

宏碁今日召開董事會並通過決議，為推動與鼓勵內部創業、擴大智慧空氣品質解決方案業務，將分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並轉至既存子公司AGI。

宏碁智慧空氣品質解決方案以AI雲端技術為核心打造，從偵測、數據分析、揭露、改善建議、管理評估，完整五大功能一站式服務，目前已囊括台灣西半部多項空氣品質相關標案，備受肯定。

此一新事業以宏碁擅長的資訊專業，利用大數據的營運思維跨足空氣品質市場，透過Acer Air Monitor Pro為中心的解決方案，建立有效率的管理模式並利用智慧數據分析讓改善計畫成果顯著。

未來，除了持續耕耘政府及商用市場外，更將於零售市場分階段推出商用系列及家用系列產品。

據了解，歸屬於智慧空氣品質解決方案相關事業內部員工不到10人，主要客戶以台灣學校機關為主。2019年營收規模約1千萬元，儘管營收規模、員工人數在宏碁集團裡都不大，但目前該事業體已經獲利。

宏碁公司分割智慧空氣品質解決方案相關事業之營業價值預計為新台幣50,000,000元，按每營業價值新台幣10元換取宏碁智新新發行之普通股1股，宏碁公司共換取宏碁智新普通股5,000,000 股。

本案分割基準日暫訂為7月7日，分割前與分割後，AGI或更名後之宏碁智新均為宏碁百分之百持股子公司，對宏碁公司股東權益並無影響。

宏碁 空氣品質 新台幣

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