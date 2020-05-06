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蘋果催生Mini LED背光應用商機 台廠供應鏈有商機

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

根據TrendForce LED研究(LEDinside)最新「2020 Mini LED 次世代顯示技術與供應鏈剖析」，隨著蘋果推動Mini LED背光技術的進展，預計將Mini LED背光應用在平板電腦與桌上型顯示器等產品，以提升現有產品的性能，預估2025年整體Mini LED背光在IT產品應用的滲透率將達到18%。

TrendForce分析師陳恕勛表示，LED廠商紛紛擴大資本支出，以台灣市場來看，預估至今年年底，台灣的Mini LED晶片月產能至少達到100億顆以上。這也帶動周邊製程設備商機快速成長，無論是既有的LED製程設備，或是新穎的製程設備都將受惠。

從台灣的Mini LED供應鏈觀察，大致可分為LED光源、設備與製程，及零組件三段。LED光源部分，LED晶片供應商包括晶電、隆達、光鋐等。部分LED封裝廠商也有意利用既有的固晶打件產線，或是提供Mini LED封裝來切入Mini LED背光市場，例如億光、宏齊與榮創等。

在設備與製程環節，由於LED磊晶產出的波長、電性等規格離異度較大，因此需要仰賴檢測與分選，才能提供均一性高的LED晶片。此外，Mini LED使用的晶片數量大幅增加，檢測與分選的產能十分關鍵。

目前台灣的晶片檢測分選設備廠商以惠特、梭特及久元為主。其中，惠特的設備精確度高又具有產能優勢，吸引Mini LED晶片廠商與其代工合作，目前在台灣Mini LED檢測與分選市占逾8成。

另外，Mini LED打件製程也需要高速與高精度的設備，台表科因此引進Kulicke & Soffa (K&S)的高速打件設備，以因應蘋果大廠高規格的代工訂單。

在零組件端，光源背板代表廠商有同泰及欣興；光源驅動IC廠商有譜瑞、聯詠及聚積；光源模組廠商則以瑞儀及佳世達為代表。雖然這些零組件在傳統LED背光時代就已經存在，但Mini LED背光技術崛起後，對於這些零組件的成本與技術指標要求更為嚴苛，也因此帶來許多新的挑戰與商機。

目前受到新冠肺炎疫情影響，終端產品後續市況不確定性高，因此品牌廠商仍希望透過加大研發投資，期望藉由提升產品規格刺激買氣，也帶動Mini LED中上游的供應鏈廠商持續升級現有技術並追求突破，以承接品牌廠研發新產品的需求。

LED 蘋果 平板電腦

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