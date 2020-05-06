趨勢科技：目標式攻擊再起 駭客不停發動攻擊或入侵

近期台灣大型企業遭受駭客入侵，趨勢科技表示，勒索病毒已對企業及組織造成不小的影響，最近這兩三年，不論國內或國外的勒索病毒攻擊案例，多是屬於目標式的攻擊。

目標式攻擊採用的攻擊手法為APT (進階持續性威脅Advanced Persistent Threat)，此攻擊手法不像過往大量透過email或是網頁散佈勒索病毒，而是鎖定目標之後，就會持續不停發動攻擊或入侵，並嘗試取得重要電腦的掌控權，因此，建議以多層次的防護才能有最好的防護效果。

趨勢科技觀察到新的一波勒索病毒，針對台灣企業發動攻擊的情況，以下為目標式勒索病毒攻擊的防護建議 : 一，藉由網路分割、定期備份和網路持續監控來防範勒索病毒。 更新並修補系統與軟體來防範已知漏洞，確認所有軟體與作業系統完成安全性更新，尤其是提供對外服務之伺服器。

二，啟用虛擬修補技術，尤其是針對廠商已不再提供支援的作業系統。實施最低授權存取原則，防止系統管理工具遭到濫用，如：遠端桌面、PowerShell 以及程式開發工具。

三，若有使用微軟網域服務，請注意網域控制站(DC)是否出現異常排程、異常帳號。監控網域與本機管理群組使用者帳號的新增記錄。檢視重要伺服器或電腦上是否出現異常的工作排程。 使用多因子驗證登入，降低因使用者遭網路釣魚攻擊導致帳密洩漏、密碼暴力破解，而被駭客登入的風險。

四，密碼設定符合安全性要求，包含長度、複雜度等。記錄遠端桌面服務登入記錄，建議重要主機(如ERP)登入記錄應儲存至遠端日誌收集系統，以後稽核追蹤。

五，部署多層次資安防護機制解決方案，除了端點防護解決方案以外，進階沙箱分析隔離不明檔案，應用程式控管與行為監控則可防止可疑檔案執行，並避免系統遭到未經授權的變更。

六，利用資安設備過濾網路中出現可疑的內網擴散等駭客攻擊活動。勒索病毒攻擊手法日新月異防不勝防，務必以三二一原則妥善備份重要檔案（三份備份，分別存放在兩種不同類型的裝置，一份放在異地或安全地點）。