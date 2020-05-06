融程電Q1 EPS 0.73元 年減8.5%

近日記憶體產業在消息面上持續傳出佳音，先是旺宏（2337）在法說會上看好產業後市，並認為後市記憶體價格仍有機會上漲，近日記憶體大廠南亞科（2408）公布4月營收也寫下近一年半新高，在指標廠業績走高及消息面的激勵下，今（6）日記憶體模組股呈現股價齊揚表現。

2020-05-06 14:42