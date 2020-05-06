融程電Q1 EPS 0.73元 年減8.5%
工業電腦廠商融程電（3416）公告第1季財報，合併營收為3.5億元，較去年同期衰退12.8%；受惠產品組合改善，毛利率增加為38.93%，較去年同期36.42%提升；營業利益為5673萬元，較去年下滑12.79%。合併稅後淨利為5251萬元，較去年同期減少8.5%，以目前實收股本7.22億元計算，每股純益為0.73元。
該公司表示，因新冠肺炎疫情影響，首季雖不如預期，但整體獲利仍佳；未來公司將強化網路與數位行銷，持續推廣業務，並確保車檢、醫療與倉儲物流之相關平板產品能順利量產出貨。融程電前次公司董事會已經通過今年擬配發3元現金股利，維持穩定高股息發放政策，將於5月27日提股東常會討論。
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