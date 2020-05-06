快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

融程電Q1 EPS 0.73元 年減8.5%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦廠商融程電（3416）公告第1季財報，合併營收為3.5億元，較去年同期衰退12.8%；受惠產品組合改善，毛利率增加為38.93%，較去年同期36.42%提升；營業利益為5673萬元，較去年下滑12.79%。合併稅後淨利為5251萬元，較去年同期減少8.5%，以目前實收股本7.22億元計算，每股純益為0.73元。

該公司表示，因新冠肺炎疫情影響，首季雖不如預期，但整體獲利仍佳；未來公司將強化網路與數位行銷，持續推廣業務，並確保車檢、醫療與倉儲物流之相關平板產品能順利量產出貨。融程電前次公司董事會已經通過今年擬配發3元現金股利，維持穩定高股息發放政策，將於5月27日提股東常會討論。

融程電 高股息 EPS

延伸閱讀

南茂首季獲利年增268% 12季來次高表現

紐約逾15名童罹川崎氏症 張上淳：釐清與新冠肺炎關聯

新加坡新增788起新冠肺炎病例 總病例破2萬

凡甲首季EPS 0.73元 本季重回成長軌道

相關新聞

4月營收俏 南亞科領記憶體族群上攻

近日記憶體產業在消息面上持續傳出佳音，先是旺宏（2337）在法說會上看好產業後市，並認為後市記憶體價格仍有機會上漲，近日記憶體大廠南亞科（2408）公布4月營收也寫下近一年半新高，在指標廠業績走高及消息面的激勵下，今（6）日記憶體模組股呈現股價齊揚表現。

面板雙虎首季虧損逾百億元 股價遭狙擊

「面板雙虎」友達（2409）和群創（3481），今年第一季受新冠肺炎疫情衝擊，出貨不順難逃虧損，但因面板價格回溫，虧損幅度較去年第四季收斂，不約而同保守看本季，今（6）日雙雙遭賣壓狙擊開低，股價在盤下低吟，反映市場對雙虎前景的悲觀態度。

4月營收創同期新高／泰鼎-KY挑戰重回60元關

PCB硬板廠泰鼎-KY（4927）4月營收繳出佳績，單月營收創下歷年同期新高，法人預估，泰鼎第二季營收可望優於去年同期，季增率也可望達到近二成，帶動今（6）日盤中股價強攻半根漲停，再寫本波反彈高點，股價挑戰重回60元大關。

群光首季每股純益0.06元 因筆電急單本季產能滿載

群光（2385）今（6）日公布首季財報，第1季營業淨利12.86億元，年增2.05倍，季減22%，惟受到認列垂直整合子公...

聯發科ASIC晶片告捷 美系外資維持加碼評等

美系外資認為，IC設計廠聯發科正與Google、亞馬遜等客戶洽談特殊應用晶片（ASIC）專案，未來3到4年聯發科ASIC...

光磊傳經營權爭奪 公司高層公告澄清

LED廠光磊（2340）傳出經營權之爭，該公司指出，5日公司收到公司高層，包括現任董事長王虹東、總經理李榮寰及系統事業處...

中電、大亞爆量上漲 挑戰新高

電纜廠中電（1611）、大亞（1609）今（6）日雙雙爆量，股價相對大盤強勁，盤中分別上漲4%及1%。

市場派組強力陣容挑戰公司派 大同爆量強漲

大同（2371）今年6月底股東常會，將全面改選董監事，市場派日前提名董監人選，由三圓建設董事長王光祥領軍，包括前立法委員...

法人力挺 泰鼎股價挑戰重回60元大關

PCB硬板廠泰鼎-KY（4927）4月營收繳出佳績，單月營收創下歷年同期新高，法人預估，泰鼎第二季營收可望優於去年同期，...

外資看好上銀最壞已過 調高評等及目標價、上看365元

上銀（2049）第1季每股虧損0.42元，但預期營收已開始回溫，5、6月訂單滿載，第2季毛利率可望提升，營收將優於首季，...

奇力新攻兩新品因應5G 目標全球最大電感廠

被動元件廠奇力新整合大中華和東南亞廠區，集團將持續發展LTCC濾波器及天線兩大新品，因應5G需求。董事長陳泰銘宣示，奇力...

力成公告駭客攻擊已復原 股價由黑翻紅

記憶體封測大廠力成（6239）今（6）日在股市觀測站重大訊息公告，受駭客攻擊而影響的伺服器已逐漸復原，公司機密資料皆無影...

熱門新聞

金管會核准 石油ETF跌到0元強制下市

外資賣超123.87億連二賣 買超最愛這十檔

台股法人套利 大玩配對交易

美祭新制 台股六贏家出

三陽高階車款 供不應求

領中鋼股東會紀念品不用人擠人 擬開放超商領取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。