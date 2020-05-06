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兆豐銀採用Microsoft Teams執行線上業務 營運不中斷

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
兆豐銀行採用Microsoft Teams執行線上業務 實現營運不中斷。微軟／提供
兆豐銀行採用Microsoft Teams執行線上業務 實現營運不中斷。微軟／提供

台灣微軟今（6）日表示，兆豐銀行為國內首家官股銀行採用Microsoft Teams，在短短三周內建立起「疫情變化 – 疫情初期、上升期、高峰期 」共三階段的防疫標準化流程，以便彈性及快速地因應緊急局勢，又能兼顧營運不中斷，導入全球各分行並串聯海內外近6,000名員工，Microsoft Teams已實際應用於海外分行居家辦公，且可召開線上會議，包含公告、簽到、表決、出席人數記錄與會議記錄等，以符合異地舉辦重要視訊會議之目的。

兆豐銀行資訊管理中心陳國寶副總表示：「兆豐銀行在防疫緊急期前快速啟動防疫工作，感謝與台灣微軟的合力部署、情境模擬等，快速在三周內透過Microsoft Teams完備企業營運的溝通與協作，且達到海內外全行近6,000人的部署一次到位，在最短時間讓全體與相關單位可快速上手反應，以降低緊急事件對營運的影響。」

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示：「微軟致力幫助在這個地球上的每一個人到每一個組織，都能實現更多、成就非凡，微軟持續以企業客戶為中心、串起生態鏈的解決方案，在此嚴峻時期，更視幫助客戶與夥伴達到營運不中斷為重要目標；金融產業是各企業保持營運的重要基石之一，我們很高興協助兆豐銀行合作克服挑戰、持續作業，從內部企業文化到外部客戶服務都具敏捷且彈性地建立因應措施，也藉此機會優化工作流程，在加速數位轉型的浪潮中成為先驅，讓金融業借鏡更多數位化的多元應用，亦為用戶帶來最佳的服務體驗。」

兆豐銀行 微軟

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