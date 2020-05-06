13家企業參與綠電交易 首批1億度綠電交易啟航

為滿足國內企業再生能源使用需求，經濟部積極推動再生能源直、轉供交易，標準檢驗局今（6）日指出，已成功促成台積電等13家再生能源需求、供給及售電業者，啟動國內第一波再生能源轉供案例，估算年交易量高達1.1億度綠電以上，共約11萬張憑證。

標檢局表示，標檢局指出，綠電需求業者涵蓋半導體業、電子零組件業、生技醫療業以及不動產業等，目前已有13家業者參與綠電交易，包括台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產、台灣艾貴能源、曄恆能源、富崴能源、得禾能源、鴻元工程、南方電力、瓦特先生及富威電力。

經濟部說明，蔡英文總統自2016年起推動能源轉型，提高我國能源自主比例，帶動新興綠能產業，設定能源政策目標，規劃2025年提高再生能源發電量占比至20%。

標檢局指出，隨《電業法》與《再生能源發展條例》相繼修正完成，行政院以綠電先行為原則，啟動一連串國家能源轉型政策，如今全面開放再生能源透過直供、轉供及再生能源售電業自由買賣，為我國能源轉型重要里程碑。

經濟部長沈榮津表示，推動綠電交易的三大原則就是：買得到、買得方便、價格合理。為滿足國內綠色供應鏈及企業對綠電的要求，標檢局促成再生能源轉供案，開啟全新的再生能源交易模式，落實綠電自由化、擴大綠電市場的供需量，有助台灣綠電交易活絡。

另一方面，標檢局也協助國內企業順利取得再生能源電力附加憑證，同時滿足企業的綠色承諾、產業綠色供應鏈要求及企業社會責任目標。

參與國內第一批再生能源轉供案業者，包含有台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產等綠電需求業者；台灣艾貴能源、曄恆能源、富崴能源、得禾能源、鴻元工程等綠電發電業；以及南方電力、瓦特先生及富威電力等售電業，五個太陽光電廠的總裝置容量近90.4MW，其預估年度綠電總交易量超過1.1億度以上。