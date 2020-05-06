指友訊解任獨董無效 馮忠鵬、鍾祥鳳要告5董事

網通廠友訊科技（2332）昨天發布重訊，解任獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳，今（6）日早上召開記者會，強調自己並未被解任，因為以兩人違法領取獨董薪酬加以解任，理由不成立。遭解任的獨董馮忠鵬、鍾祥鳳今日召開記者會指出，惡意指控，將對昨日出席的4董事、1位獨董提出刑事、民事訴訟。

兩人委任律師林文鵬表示，友訊有8席董事，馮忠鵬、鍾祥鳳兩位獨董都未參加昨天董事會，副董事長李中旺也未出席，所以只有5席董事出席，人數因未達2/3，所以董事會決議無效，李中旺副董事長職務也未解任。

鍾祥鳳認為昨日友訊重大訊息，已對個人人格上造成傷害，一定對昨日出席的5位董事給予提告。