首季全球液晶電視面板出貨量為6,303萬片 年減10.6%

受新冠疫情影響，供應鏈復工，需求波動，成為2020年第一季縈繞在全球TV面板市場中的不確定因素，這些因素為未來的市場投下更大不確定性。

根據群智諮詢（Sigmaintell）數據顯示，2020年第一季全球液晶電視面板的出貨數量為6,303萬片，年減10.6%；出貨面積為3,743.8萬平方米，年減3.2%。

2020第一季中國大陸製造業復工延遲、工業物流不順，對擁有複雜產業鏈環節的面板行業造成了一定的衝擊，尤其體現在偏光片、PCBA等原材料短缺，及工人的復工延遲對面板後段生產造成較大影響。 從面板廠出貨來看，主要體現在2月出貨大幅下滑，3月出貨則大幅好轉。

根據群智諮詢供需模型預測，面板價格從2019年12月開始結構性上漲後，到2020年1月迎來全面上漲，2月受上述因素影響，面板價格出現大幅震盪。總體來看，2020第一季LCD TV面板加權均價，季增10%。

隨著供應鏈恢復和疫情對需求的負面影響顯現，3月開始面板價格停止上漲。進入2020第二季，海外疫情持續蔓延，特別是歐美地區採取社交隔離政策，在工廠暫停生產、物流停止、線下門店關閉等因素影響下，全球面板需求呈現短期停滯。

根據群智諮詢預測，第二季全球LCD TV面板市場總體供需比為7%，呈現明顯的供過於求。若面板廠不調整稼動率和供應結構的情況下，面板價格再次進入下滑通道。