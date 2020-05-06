光電、感測器及離散元件 連續10年創高終止

全球半導體光電元件、感測器及離散元件需求急凍，疫情終止連10年銷售創高記錄。研究機構IC Insights報告指出，受新冠肺炎疫情影響，光電元件、感測器／制動器及離散元件三者過去連續10年銷售額創高走勢，將在今年劃下休止符，預計2020年總銷售額將衰退6%，降至809億美元，較年初原始預測大減約91億美元。

光電元件（optoelectronics）、感測器／致動器（sensors／actuators）在2019年銷售額均創下歷史新高記錄，其中光電元件銷售額增長9%，達到441億美元；感測器／致動器則成長1%，達到149億美元；離散元件（discretes）銷售額則結束連續三年成長，2019年下滑0.9%至271億美元。三者銷售額總計861億美元，年增4.49%，為連續10年銷售額成長。

IC Insights預測，2020年光電元件銷售額將減少約6%至417億美元；感測器／致動器則下滑4%至142億美元；離散元件銷售下降8%至250億美元。三者總銷售額在809億美元，較前一年衰退6%，為期10年連續成長記錄正式劃下句點。

IC Insights年初原預期今年三者銷售總額可望出現個位數成長，總銷售額在899億美元，但新冠肺炎疫情在全球爆發，第一季前景展望惡化，3月底疫情危機惡化，導致下修全年度半導體預測值，進而修正三者2020年整體銷售額預估。

不過，該機構對於2021年仍抱持樂觀成長看法，預估三者總銷售額在881億美元，將再創歷史新高。其中光電元件與感測器／致動器的銷售額將在明年反彈約10%，分別達到458億美元和157億美元，均創歷史新高紀錄。離散元件銷售額則增長7%，達到267億美元，該項要到2022年才能再創新的紀錄。