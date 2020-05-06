玩美移動攜手台灣大 推出《做工的人》聯名活動

訊連（5203）轉投資公司、全球美妝科技廠玩美移動，今（6）日宣布旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」APP攜手台灣大哥大myVideo，推出於5月10日起線上唯一4K首播年度大戲《做工的人》聯名活動，獨家兩款主題框及六款手繪貼圖，一秒變身Q版小工頭，活動期間參加活動，有機會獲myVideo豪華月租七天免費追劇電子序號。

玩美總經理張華禎表示，近期看到許多優質的台劇上映，很高興能成為這些戲劇的合作夥伴，從2019年下半年收視第一的《想見你》，到這次即將上映已口碑好評不斷的《做工的人》，共同展現台灣的創新創作能力，將玩美相機強大的照相及編輯功能與原創戲劇的藝術元素完美結合，透過全新維度讓觀眾親身體驗，玩出不一樣的火花。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君也說，myVideo一直不斷追求創新服務帶給用戶更多高品質體驗，很高興攜手同樣在美妝科技產業中引領創新的玩美移動，此次以創新4K高畫質播出《做工的人》一同合作線上活動。也期待未來台灣大數位體驗，持續結合不同產業優勢，為用戶創造更多美好生活體驗。