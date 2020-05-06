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玩美移動攜手台灣大哥大 讓你發揮創意變身Q版小工頭
訊連轉投資公司、全球美妝科技領導者—「玩美移動 」旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」App，攜手台灣大哥大，與大慕影藝合作的年度大戲《做工的人》聯名活動，玩美推出獨家2款主題框及6款可愛手繪貼圖，讓你一秒變身Q版小工頭。
透過「玩美相機」App 內建特別設計且契合戲劇本身視覺及意象素材包：2 款戲劇主題框（frame）、以及手繪Q版6款工頭帽、榔頭、四面佛、金錢等象徵 性貼圖（stickers），粉絲們可挑選、使用上述素材製作成品，讓人身歷劇中。
與五位主角主演李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌等一同體認人生既酸又苦的五味雜陳，但又展現出「認命不認輸」的無懼無畏，坦蕩在社會上找到屬於自己幸福的光。
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