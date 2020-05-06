蘋果WWDC虛擬開發者大會 6月22日起免費參加

中央社 / 台北6日電

蘋果公司（Apple）今天宣布將於6月22日舉辦一年一度的全球開發者大會WWDC，所有開發者可透過Apple Developer App和Apple開發者網站以線上虛擬方式免費參加。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，這將是蘋果31年來首度採用線上形式召開WWDC。

蘋果指出，第31屆WWDC20為數百萬充滿創意和創新的開發者帶來機會，搶先了解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS的未來發展，並能向蘋果工程師學習，攜手打造各種App體驗。

蘋果全球行銷資深副總裁希勒（Phil Schiller）表示，WWDC20將會是蘋果迄今規模最大的大會，在6月的一個星期內，以前所未有的方式讓全球超過2300萬人的開發者社群齊聚一堂，以了解蘋果平台的未來展望。

此外，蘋果也公布Swift Student Challenge活動，讓學生開發者透過創造自己的 Swift playground，來展示對編碼的熱愛。Swift Playgrounds是一款適用於iPad與Mac的創新App，可學習Swift程式設計語言。

全球學生開發者從即日起至台北時間5月18日下午2時59分止，可提交參與Swift Student Challenge，參賽作品須為在Swift playground上建構、在3分鐘內的體驗互動場景。

蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（CraigFederighi）說，學生是蘋果開發者社群中不可或缺的一份子，去年的WWDC共有來自37個不同國家與地區的350 多名學生開發者參加。雖然今年的大會將以虛擬方式舉行，蘋果還是想要表彰和慶祝世界各地的年輕開發者的創意貢獻。

蘋果 Swift WWDC

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