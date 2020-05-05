視訊會議大廠圓展4月營收2.11億元 年增18.5%
視訊會議大廠圓展( 3669)公告4月合併營收2.11億元，月增3.4 %，年增18.5%。1至4月累計合併營收6.85億元，年增6.65%。
圓展表示， 全球新冠肺炎疫情頻傳，各國紛採取停班、停課及限制大型活動等措施因應，居家遠距上班、在家線上上課、現場直/錄播活動成為生活新常態，圓展雲端視訊會議攝影機USBCam、實物攝影機、PTZ視訊攝影機自今年２月以來需求熱絡，帶動今年業績成長。
圓展深耕技術及品質，專研簡報教學、視訊會議及相關應用產品的創新外，也非常重視股東權益，強化董事會功能，提升資訊透明度及落實企業社會責任，於第六屆(108年度)公司治理評鑑的901家受評上巿公司中，名列前21~35%。
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