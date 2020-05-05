西門子助台灣城市基礎建設智慧再升級 朝向城市4.0躍進

西門子力促基礎建設數位互聯再升級，攜手台灣邁向城市4.0 ，強調物聯網、人工智慧、5G和大數據分析科技匯集，驅動智慧城市再升級，揭示城市4.0時代來臨， 西門子致力提供先進智慧基礎建設科技，協助台灣邁向城市4.0，落實智慧國家願景。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉先生表示，數位化讓數據說話，讓城市基礎建設串聯互動，進而達到城市運作優化與智慧化的目的。西門子深根台灣逾三十年，為台灣城市建設發展立下很多重要里程碑，將持續秉持與台灣一同成長的承諾，分享全球成功經驗和先進科技，協助台灣城市基礎建設智慧再升級，朝向城市4.0躍進。

西門子強調，時至2020年，物聯網、人工智慧、5G通訊技術等科技匯集，是將城市中建築、能源、交通等各項基礎建設虛實整合、完整生命週期模擬和串聯互動的關鍵基底，而透過大數據分析轉化為有價值的資訊則是核心，型塑著智慧城市的未來發展，推動城市經濟成長並釋放更多創新應用潛能，揭示著城市4.0的時代來臨。

台灣西門子秉持著數位化讓數據說話以達到城市智慧化運作目標，期許運用先進建築科技，開創以使用者需求為中心的應用程式，透過感測器收集建築內外運作數據並加以分析，並與自動化控制系統整合，優化建築空間與使用者感受，協助台灣打造出將城市基礎建設串連起來進而互動的智慧建築。

此外，智慧化交通系統更是大幅減量碳排、城市智慧再升級與永續發展的關鍵環節，西門子可提供滿足家用或企業商用電動車與大眾運輸電動巴士用的環保創新智慧充電解決方案以及智慧交通系統技術，收集道路和運輸系統數據並進行分析預測，優化駕駛員行進路線，排解城市街道運輸壅塞僵局與調節流量，有效控管城市地區交通，是實踐城市4.0重要指標。

展望2020財年，西門子將持續專注深耕智慧基礎建設、數位工業、軌道交通等領域，提供產業前瞻的科技和解決方案，並與「亞洲‧矽谷」計畫桃園市虎頭山物聯網創新基地、台北市高中大學合作數位化人才培育，力促台灣的數位轉型與升級，成為全球實踐智慧城市4.0的表率先驅。