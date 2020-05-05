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鴻海4月營收3809.25億元、月增逾9% 歷年同期新高
鴻海（2317）今（5）日晚間公告4月營收約3809.25億元，較2020年3月營收3476.54億元，月增9.6%，並較2019年4月3797.86億元，年成長約0.3%，是歷年同期新高。
鴻海統計，今年4月營收若以四大類產品表現來看，月增方面依序為運算產品、企業產品、元件及其他、消費暨智慧產品。若和去年同期相比，則依序為元件及其他、運算產品、企業產品、消費暨智慧產品。
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