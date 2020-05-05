鴻海4月營收3809.25億元、月增逾9% 歷年同期新高

面板今年第一季受新冠肺炎疫情衝擊，供應鏈大亂，影響出貨狀況，隨著中國大陸境內陸續解禁，業者預期，本季出貨狀況可望優於首季。法人表示，本季面板價格雖轉弱，但整體價格應持平，加上量的部分比第一季好，整體營運有機會較首季為佳，虧損可望再收斂。

2020-05-05 14:41