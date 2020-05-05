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國巨財報讚 三外資喊買

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

國巨獲利驚艷，摩根大通、美銀、里昂三大外資今（5）日出具分析，齊聲喊買並分別將目標價升至570元、490元、408元，激勵股價大漲，連帶推升禾伸堂、立隆電、立敦、光頡、華容等被動元件廠，還有杰力、希華等漲價概念股同飆，助攻多頭士氣。

摩根大通對國巨喊出570元，為外資圈新高價，但也有保守派的滙豐證券，僅重申國巨「持有」，目標價升至450元。滙豐認為，國巨獲利仍缺乏穩定性，將等待更好的買點。

國巨第1季獲利倍增，摩根大通直言是「令人印象深刻」的好成績，除了管理策略有方，國巨上一季毛利率達四成，產能利用率也不錯，更重要是目前庫存天數降到31天，遠低於去年50天的水平，市況經歷疫情影響還是比預期要好。

由於國巨透露產能利用率回升到50%，摩根大通看好第2季出貨呈高個位數成長，平均單價有23%～25%強勁增幅，推升毛利率達五成，營收增逾兩成。樂觀情況下，國巨季底的產能利用率上看60%。

另一方面，這波被動元件漲價，國巨調漲最積極，摩根大通認為，只有少數廠商調漲，但庫存持續下滑，其他被動元件廠可望有更大漲價幅度，支撐國巨報價到下半年維持高檔。調升國巨今、明年預估每股純益（EPS）至32元、41元。

美銀基於三利多，「跳評」將國巨升上「買進」，包括一、國巨MLCC和晶片電阻報價比預期好，二、第2、3季展望受惠大陸5G擴張也比預測佳，三、併購基美的效益有望逐步顯現，大幅將目標價從224元拉高到490元。

至於里昂雖然喊買，但提醒大陸、東南亞陸續復工，國巨下半年漲價效益可能低於預期，推測3、4季產品均價分別季減5%、20%。對國巨明年EPS預估僅29.5元。

國巨 摩根 EPS

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