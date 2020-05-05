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美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
美國對大陸祭出出口新限制，里昂證券分析，此舉雖縮限中國產業，但會加速去美化，台廠中的台積電（2330）、聯電等六公司為最大贏家。 路透
美國對大陸祭出出口新限制，里昂證券分析，此舉雖縮限中國產業，但會加速去美化，台廠中的台積電（2330）、聯電等六公司為最大贏家。 路透

美國對大陸祭出出口新限制，里昂證券發布40頁的報告分析，幾乎所有美國製軟硬體都將被要求取得許可，否則無法銷往大陸，此舉雖縮限中國產業，但會加速去美化，台廠中的台積電（2330）、聯電等六公司為最大贏家，中國華虹半導體等則為輸家。

里昂證券緊盯美中角力，在新報告以「主菜來了」比喻美國新限制才是主角，華為禁令只是前菜，一語道出新規定無遠弗屆的衝擊。

里昂表示，新規定之所以躍居主角，在於內容宣示三大鐵律（rule），包括一、銷往大陸的民用產品不能豁免許可，二、擴大軍用產品範圍並有更多許可要求，三、修正例外允許再出口產品（APR）的許可豁免權，讓美方對再出口產品也能加強監管。

外電報導，新規定主要要求美國公司必須獲得許可，才能向支持軍方的陸企出售民用產品在內的特定產品，防堵半導體技術進一步外流。

里昂表示，以第一鐵律而言，多數晶片都不涉及國安層級，但新規定要求只是向陸企輸送民用的手機晶片，也必須拿到許可。配合第二鐵律將「軍事用途」定義擴大到終端使用者（military end-users），非軍用產品都可能列管。

第三鐵律則牽涉瓦聖納協議參與國和香港可以批准原本拒絕直接從美國出口的產品取得再出口許可，但新規定建議刪除，威脅之一如艾司摩爾對大陸出口DUV／EUV，美國可以拒絕。影響範圍凌駕華為禁令。

里昂指出，在新規範下，已經在貿易戰浮現受惠效應的台積電、聯電、聯發科、瑞昱、創意、譜瑞、日本設備廠和韓國記憶體廠，有望進一步受益於去美化。但大陸企業受害更多，特別是華虹半導體、中芯國際為最大輸家。

上述台廠贏家，在里昂評級，不是正向的「買進」就是「優於大盤」，建議逢低布局。並以譜瑞、瑞昱、聯發科展望最樂觀，目標價分為875元、260元、425元。

資料來源：里昂證券
資料來源：里昂證券

台積電 半導體 聯電

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