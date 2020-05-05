信驊 4月業績創新高
IC設計廠商信驊（5274）報喜，於5日公布4月業績，創歷史新高。同時也公布首季每股純益為6.39元。
信驊首季合併營收為7.32億元，季增1.2％，年增32.8％，獲利為2.18億元，季減6.4％、年增18％，每股純益為6.39元。
信驊4月合併營收為2.73億元，月增6.1％、年增43.4％，累計前四月合併營收為7.32億元，年增35.6％。法人估計，該公司第2季業績有機會季增雙位數百分比。
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