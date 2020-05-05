受到歐美疫情影響 貿聯4月營收17.87億元年減14.61%

貿聯今（5）日公布2020年4月營收17.87億元，月增7.88%，年減14.61%，貿聯表示，4月因為中國以外全球各地廠區受到疫情而關閉，或受上下游供應鏈關閉的影響，降低廠區稼動率而影響出貨，使得營收出現年衰退。

貿聯表示，2020年4月各產品線的概況如下：資訊科技類產品受到在家工作需求帶動出貨增加，由於主要生產位於大中華區，且位居供應鏈下游，受疫情影響較少。

至於電器用線、車用線受到歐美、東南亞下游組裝廠停工的影響，稼動率降低，出貨暫減。醫療線束：因列為必要產業，供應鏈生產持續，出貨增加。工業用線束：在當地三月中停工令下，四月開始復工，出貨月增。

另外，貿聯新收購之事業體Speedy Industrial於4月開始併入營收，其醫療與工業用半導體設備產品，被當地列為必要產業，生產未受影響。