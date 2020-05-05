千萬別小看台積電！謝金河這麼說

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「千萬別小看台積電！」為題，列舉台積電(2330)四大優點，強調已晉升兩岸三地1000大企業市值第三大的台積電，對台灣的重要性不可言喻，且晶圓代工業是產業之米，台積電除撐起半導體最重要的產業鏈，也是台灣產業創新最大的驅動力，另外，台積電員工高薪帶來的購屋支出及消費，則是創造台灣內需的力量。謝金河認為，「看台積電要放大視野，不要小鼻子小眼睛！」。

謝金河在臉書發文表示，台積電在今年兩岸三地1000大企業市值排行榜已晉升至第三大，僅次於阿里巴巴與騰訊。他強調，「台灣以中小企業為主，難得一見有超重量級大企業，台積電對台灣的重要性不可言喻」。

謝金河列舉台積電的第二個優點是，半導體的晶圓代工業是產業之米，一家台積電養活包括兩岸及全球的無晶圓廠IC設計公司，以台灣為例，除了台積電僱用48,752個員工，台灣的IC設計公司養了更多的員工，像聯發科有17,058個員工，瑞昱有4,780人，聯詠有2,511人等。

謝金河說，台積電撑起半導體最重要的產業鏈，即使是在美國掛牌的Nvidia，AMD也都靠台積電而壯大；更難能可貴的是，台灣的IC設計公司毛利率都從40%起跳，例如伺服器驅動IC信驊毛利率63.24%，電源管理IC奕力毛利率站上50%，這兩家公司股價都上千元，是台灣真正高附加價值產業。

謝金河指出，台積電每年大約150億美元以上的資本支出，是台灣產業創新最大的驅動力，去年台積電研發支出905億元，固定資產投資4,503億，合計5,408億元，占台灣固定資產投資的一半；台積電買下荷蘭最先進的EUV曝光機占一半以上，因為台積電，台灣與荷蘭關係密切。台灣也是美國應用材料最大的買家。

謝金河強調，此外，台積電也開始培養台灣自己的產業供應鏈，台灣的半導體設備製造商愈來愈兵肥馬壯，包括漢唐、家登、朋億、帆宣、京鼎、洋基工程等，都一家家壯大，這是台積電串起來的產業鏈。

謝金河表示，台積電追求卓越，新廠一家家開，從新竹、台中到台南，台積電員工高薪帶來的購屋支出及消費，也是創造台灣內需的力量。他強調，今年第1季台灣的GDP出現正成長，「大家可以了解半導體產業帶來的助力，看台積電要放大視野，不要小鼻子小眼睛！」。