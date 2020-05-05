友訊董座胡雪再出招 解任副董李中旺及2獨董

友訊經營權大戰持續升溫，今（5）日稍早友訊公告，法人董事更換代表，高聚投資股份有限公司改派代表人顧啟東，前勁投資有限公司改派代表人胡雪，並改選新董事長，由原本的高聚投資換為前勁投資。

胡雪除了出招改選自己為新董事長外，董事會同時宣布解任副董事長李中旺，兩位獨董鍾祥鳳和馮忠鵬。

不過，已有律師指出，董事會有八名董事成員，需六席出席才能開會。但友訊今天五席（高聚代表胡雪、云瑋代表高宏毅、明泰代表、前勁代表）就開會。另外，改選董事長，解任副董跟解任獨董都不在原本董事會議程中，今天友訊董事會恐怕有法律問題。

原本兩位獨立董事將在6月1日召集臨時股東會，唯一討論事項就是解除第11屆董事、高聚投資公司的董事職務，但友訊重新選任董事長後，高聚投資的法人代表換人，即使股東臨時會舉行並解任高聚的董事資格，也不妨礙胡雪繼續擔任友訊董座。反而是兩位獨董被解任後，股東臨時會的法律地位恐有爭論。

馮忠鵬表示，李中旺、鍾祥鳳跟他在今天董事會前有發函友訊表示，董事長胡雪最近做了很多有違公司治理事情，所以沒有出席董事會。