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尖點5月8日開線上法說會 說明營運展望
PCB相關鑽針廠商尖點（8021）預計5月8日（周五）召開線上法說會，預計下午兩點半召開並採電話會議方式進行，說明營運展望。
尖點先前看待，今年第2季營運配合PCB廠商大陸廠區復工，以及工作天數增加，4月訂單能見度已改善，網通與伺服器相關需求不錯。
尖點今年累計前三個月合併營收約為5.98億元，較去年同期減少8.8%，主要受到部分應用因大陸區域市場防疫影響，拉貨並遞延至第2季。
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