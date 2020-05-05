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尖點5月8日開線上法說會 說明營運展望

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

PCB相關鑽針廠商尖點（8021）預計5月8日（周五）召開線上法說會，預計下午兩點半召開並採電話會議方式進行，說明營運展望。

尖點先前看待，今年第2季營運配合PCB廠商大陸廠區復工，以及工作天數增加，4月訂單能見度已改善，網通與伺服器相關需求不錯。

尖點今年累計前三個月合併營收約為5.98億元，較去年同期減少8.8%，主要受到部分應用因大陸區域市場防疫影響，拉貨並遞延至第2季。

尖點 PCB 法說會

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