群創首季稅後損失53億元 EPS -0.55元

群創（3481） 今（5）日公布2020年第一季營運成果，合併營收為504億元，營業損失為62億元，稅後損失為53億元，基本每股損失為0.55元。折舊及攤銷為88億元，資本支出為65億元。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2020年第二季的面板展望如下：大尺寸面板 出貨量較上季顯著成長，ASP季減3%之內；中小尺寸面板出貨量季增約15%，ASP與上季持平。

2020年第一季整體出貨面積591萬平方公尺，較前一季減少22.5%，液晶面板售價為每平方公尺278元美金。中小尺寸營收為132億元，較上一季減少25.4%；中小尺寸合併出貨面積58.32萬平方公尺，較前一季減少23.8%。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為34%，可攜式電腦為21%、桌上型螢幕為9%、電視為36%；以產品尺寸別區分，10吋以下為27%、10到20吋為26%、20到30吋為12%、30到40吋為5%、40吋以上為30%。

回顧第一季，受到新冠病毒疫情影響，大陸春節延後開工，導致大陸模組廠稼動率下降，公司單季營收較上季減少23.2%。EBITDA仍維持正獲利率5.1%，公司將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資技術升級及成本改善。

展望第二季，由於疫情造成全球經濟放緩以及國際運動賽事停辦或延遲，導致TV面板需求疲弱。但預期下半年各國陸續邁入復工階段以及韓廠關廠效應浮現，TV面板需求可望逐季回溫。筆電及顯示器產品因企業及學校推動在家辦公及遠距教學，預計第二季IT面板需求將維持暢旺。智慧型手機部份，預期5G基礎建設將持續佈建以及下半年的傳統旺季，中小尺寸面板需求將逐季回穩。

今年以來，儘管疫情使得全球經濟的不確定性增加，公司將維持一貫策略，致力提升產品價值及研發新技術，並維持健全財務體質，以提升競爭力，保持營運穩健。