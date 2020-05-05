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防疫帶來商機 洗手乳、消毒機具受市場歡迎

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
業者徐隆曜最近自國外引進大型防疫機具，可以放在餐廳、學校或工廠門口，當有人進入時，可以馬上從臉部量測體溫，同時以酒精乾洗手。記者黃寅／攝影
業者徐隆曜最近自國外引進大型防疫機具，可以放在餐廳、學校或工廠門口，當有人進入時，可以馬上從臉部量測體溫，同時以酒精乾洗手。記者黃寅／攝影

看準新冠肺炎防疫需求，台中市中醫師陳勇利以中醫「外洗湯」概念研發出草本洗手乳和香皂，最近大受消費者歡迎，創下單周銷出兩千支洗手乳的業績；也有廠商引進結合量測體溫、酒精乾洗手和全身噴霧消毒合一的機具，已有大型餐廳、工廠洽談購置裝設，在疫情期間創造出新的商機。

中醫師陳勇利同時擁有中西醫執照，還是醫學博士，目前是台中市的中醫執業醫師。他以薄荷、金銀花等中藥的萃取液製作出草本精華皂和草本洗手乳，在上個月疫情正熾期間創下極佳的銷售記錄，其中草本洗手乳單周就賣出兩千支，因可隨身攜帶，受到消費者歡迎。

他說，中醫有所謂的「外洗湯」概念，例如艾草、桂枝、丁香都因獨特的香味和功用可用於泡澡，而薄荷、金銀花等中藥草也具有抗菌的能力。因此，以它們的萃取液製作出來的香皂和乳液來洗手，就能達到一定的效果。

陳勇利提醒，酒精不能對付所有病毒，還有人因為疫情期間的酒精乾洗手次數太多，使手部乾裂或得到異位性皮膚炎，但是用香皂和乳液溼洗手，能把病菌帶走，才是最佳的防疫方式；這也是他的草本香皂和洗手乳液熱賣的原因。

業者徐隆曜最近自國外引進大型防疫機具，可以放在餐廳、學校或工廠門口，當有人進入時，可以馬上從臉部量測體溫，同時以酒精乾洗手。此時，再往下走一步，可以對著機器噴出的二氧化氯轉一圈，進行全身的消毒。

這個機具同時還有人臉辨識系統，除了可以馬上辨識出有沒有戴口罩，還可以把體溫上傳雲端，建立大數據，並便於過濾出體溫過高者。

徐隆曜說，使用這個機具可以節省人力、節省時間、提高防疫效率，已有大型餐廳、工廠洽詢，也有大型寺廟考慮信眾安全而考慮購置。

中醫師陳勇利以中醫「外洗湯」概念研發出草本洗手乳和香皂，大受消費者歡迎。記者黃寅／攝影
中醫師陳勇利以中醫「外洗湯」概念研發出草本洗手乳和香皂，大受消費者歡迎。記者黃寅／攝影
中醫師陳勇利以中醫「外洗湯」概念研發出草本洗手乳和香皂，大受消費者歡迎。記者黃寅／攝影
中醫師陳勇利以中醫「外洗湯」概念研發出草本洗手乳和香皂，大受消費者歡迎。記者黃寅／攝影

中醫 酒精

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