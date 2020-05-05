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聯亞4月營收1.7億元 月減15.12%、年增4.13%

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

聯亞（3081）公布109年4月營收為 1.7億元、月減15.12%、年增4.13%，不如市場預期，但外資法人仍看好第二季聯亞拉貨動能，法人認為，中國接下來可能會加快其5G基礎設施建設，因此對聯亞第2季度業務抱持著正向樂觀的態度。

自病毒爆發以來，該股已修正約20％，認為股價對於疫情的衝擊已經過修正，應此給予買進的評等。

聯亞 疫情

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