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聯亞4月營收1.7億元 月減15.12%、年增4.13%
聯亞（3081）公布109年4月營收為 1.7億元、月減15.12%、年增4.13%，不如市場預期，但外資法人仍看好第二季聯亞拉貨動能，法人認為，中國接下來可能會加快其5G基礎設施建設，因此對聯亞第2季度業務抱持著正向樂觀的態度。
自病毒爆發以來，該股已修正約20％，認為股價對於疫情的衝擊已經過修正，應此給予買進的評等。
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