Q2蘋果平板出貨劇增帶動 台廠全球出貨比重將突破五成

根據DIGITIMES Research分析師郭宜玲調查，今年第1季全球平板電腦(Tablet)出貨為2,470萬台，年減33.6%，預期第2季全球平板電腦出貨將季增45.5%，年增9.9%；代工廠接單方面，預期第2季因蘋果平板出貨劇增，台廠出貨占全球比重將突破五成，整體台廠平板代工出貨量季增將超過60%。

郭宜玲調查顯示，第1季全球平板電腦(Tablet)出貨年減33.6%，主因中國供應鏈受到新冠肺炎疫情影響，春節後停工至3月始陸續回復正常，造成整體品牌平板出貨量年減29.1%，白牌平板業者因規模偏小受停工影響更大，出貨量年減幅達38.2%。

在供應商復工順利下，教育平板訂單將遞延至下季出貨，預期第2季全球平板電腦出貨將大幅季增45.5%，年增9.9%。

在品牌平板電腦出貨排名變化方面，蘋果(Apple)穩居第一，三星(Samsung)與華為則因出貨量接近，常互為第二、第三，聯想在今年第1季則因教育平板標案出貨排名上升至第四，微軟(Microsoft)緊接在後，亞馬遜(Amazon)排名跌出五名外。預期第2季亞馬遜因出貨回升重回第四、聯想居第五、微軟列於第六。

分析品牌平板電腦出貨尺寸分布，第1季10吋(含)以上出貨占比已升逾七成五，展望第2季，7.x吋平板出貨占比將因iPad mini與亞馬遜平板出貨增加而小幅上升。但隨品牌平板業者已無7.x吋機型新開案，9.x吋產品也在蘋果放大iPad尺寸後停產，未來平板產品尺寸將集中於8吋及10吋。

第1季蘋果平板出貨季減幅度低於非蘋平板，使GF2觸控技術出貨占比上升，非蘋平板中，漸成主流的In Cell觸控技術出貨占比上升，GFF觸控技術出貨占比則明顯下降。預期第2季隨蘋果平板出貨放大量，GF2觸控技術出貨占比將進一步提升。