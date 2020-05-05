鵬鼎首季財報亮眼 臻鼎可望複製好成績

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）旗下子公司鵬鼎控股首季財報出爐，歸屬母公司淨利潤年增逾六成，市場看好，臻鼎即將公告的首季財報，也可望複製鵬鼎好成績，帶動今（5）日盤中股價強拉半根漲停。

鵬鼎公告首季成績，營收人民幣39.69億元，儘管年減6.3%，但歸屬母公司淨利潤卻大幅走揚來到3.08 億元人民幣、年增66.3%。

鵬鼎首季獲利強勁成長，主要歸功於產品組合優化，加上成本管控、製程改善、強化自動化生產，降低生產成本等效益等多重因素造成。

鵬鼎首季表現，符合先前公司第一季業績自結預告，股東的淨利潤為人民幣29,588.11萬元~31,437.37萬元，比去年同期人民幣18,492.57 萬元，成長60~70%。

由於鵬鼎控股為臻鼎主要子公司，持股72.8%，是公司主要營收獲利來源，因此市場預料，臻鼎即將公告的首季財報，也可望複製鵬鼎好成績。

受惠蘋果發表iPhone SE 2，帶動臻鼎上半年產能利用率向上，加上蘋果第二季對平板iPad、PC Mac訂單量都優於首季，臻鼎身為蘋果全產品線供應商，第二季可望直接受惠。

臻鼎先前已釋出，從訂單需求來看，第二季有機會補足首季停工缺口，維持第二季營運將優於首季的看法；法人預估，臻鼎第二季營運正面，單季營收可望季增四成、年增一成。

臻鼎搶攻類載板（SLP）商機，中國大陸秦皇島廠區已部分投產，預計將於今年底到明年完全量產，臻鼎旗下鵬鼎也透露，受惠新一代iPhone SE推出，對上半年產能利用率提高有積極作用。

此外，法人預估，市場關注度極高的高頻天線軟板，預期營運佔比將由原個位數朝雙位數增長，優化軟板（FPC）產品結構。至於 IC 載板營運漸入佳境，未來規模將擴大。