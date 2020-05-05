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季報搶先報／首季EPS創歷史新高 7家公司名單底加

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
首季財報EPS創歷史新高個股
首季財報EPS創歷史新高個股

上市櫃公司首季財報陸續出爐，統計昨（4）日，已有熱映、勤凱、十銓、是方、宇瞻、富邦媒、展旺等七雄每股稅後純益（EPS）領先公布創歷史新高，成為近期盤面焦點。投顧法人表示，防疫、漲價、遠端辦公等三大概念股都應抱持拉回找買點的操作策略。

美國總統川普揚言對中國加徵關稅，甚至傳出可能取消部分中國持有的美國公債緊張消息，加上美股財報、周四將公布請領失業救濟金人數，多項不確定因素冒出頭，台股復因大立光等4月營收將公布，及大盤指數反彈到年線位置，解套賣壓出籠等反壓力道影響，投資人操盤難度大增。

統一投顧董事長黎方國表示，農曆年後多數產業受到新冠肺炎疫情影響，出現業績衰退壓力，但防疫概念股變身受惠股，首季普遍繳出亮麗成績單，且隨著疫情改變民眾生活常態，口罩等商品從短線需求變成長線需求，未來若可外銷，將帶來更高獲利；同樣因防疫帶動的遠端辦公、遠端上課等伺服器、資料中心、網購等個股業績也是強強滾；另外，被動元件、記憶體等漲價概念股營收展望亦持續看好。

除眼下可看到的業績外，台新投顧副總黃文清認為，各家航空新機採購需求因新冠肺炎疫情遞延，影響下游供應鏈，但隨著疫情逐步獲得控制，旅遊、商業等航空需求將逐步復甦，且737 Max有望於6～8月復飛，供應商拉貨動能可望加速，因此波音供應鏈相關族群可留意。

疫情 概念股

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