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勤凱首季EPS已達去年獲利九成 下半年動能仍看成長
導電漿料大廠勤凱科技（4760）第一季的營收、稅後純益及每股稅後純益均創下單季歷史新高，該公司表示，今年以來市場需求增溫以及新冠肺炎疫情轉單效應，除了原有客戶訂單量增加外，公司也增加新客戶及新產品訂單，在市場穩健成長趨勢及新客戶新產品訂單的挹注下，該公司認為下半年成長動能仍持續強勁。
勤凱第一季營收2.49億元，稅後純益2,642萬元，分別較去年同期成長72.30%與170.04%，首季每股稅後純益0.96元。第一季營收、稅後純益及每股稅後純益均創下單季歷史新高，第一季稅後純益也逼近去年全年水準，已達去年全年的89.76%。
勤凱表示，今年以來以MLCC為首的被動元件需求暢旺，下游客戶庫存水位偏低，加上宅經濟刺激筆電、遊戲機等3C產品買氣，電容、電阻、電感需求均增加，該公司的銀漿、銅漿出貨同步成長，由於今年第一季銀漿出貨量成長幅度高於銅漿，因產品組合改變，平均毛利率20.80％較去年同期略低。但營收大幅成長，費用沒有增加太多之下，帶動首季獲利創高。
此外，勤凱表示，公司產品的毛利均維持穩定的金額，分產品來看，貴金屬佔原物料成本的比重較高，今年第一季銀漿出貨量成長幅度高於銅漿，平均毛利率因而較去年同期略低。
不過，公司產品每公斤的毛利金額相當穩定，平均毛利率雖會因為產品組合不同而變動，但仍可維持在一定的區間內浮動，公司業績隨出貨量增加而成長。
勤凱看好導電漿後市需求將持續增加，該公司並指出，今年以來市場需求增溫以及新冠肺炎疫情轉單效應，除了原有客戶訂單量增加外，公司也增加被動元件及太陽能電池產業新客戶的導電漿訂單，在被動元件市場穩健成長趨勢及新客戶新產品訂單的挹注下，後市展望持續正向樂觀。
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