小米透露 鴻海印度工廠將很快恢復生產

印度持續全國防役，但將各州（邦）劃分為不同管制層級。小米印度當地主管透露，代工夥伴鴻海集團在安德拉邦（Andhra Pradesh）的斯里城（Sri City）已經獲得當地政府批准，很快將恢復生產，並預計6月回到正常產能。

據外電報導，小米印度市場主管馬努·庫馬爾·傑恩（Manu Kumar Jain）表示，在獲得當地政府批准後，小米以及其製造合作夥伴將恢復生產運作，並預計在6月回到正常產能，會持續加大生產力度。

傑恩指出，鴻海在斯里城的工廠已經獲得安德拉邦政府批准，很快將恢復生產。所有工廠應該啟動並運行，但初期產量提升速度會較慢。他補充，目前零組件供應鏈暢通，不會碰到任何問題。

由於鴻海集團是小米在印度當地主要代工製造夥伴，小米證實工廠將恢復生產，等於間接預告鴻海印度廠區將陸續復工。

對此，鴻海重申，印度廠區復工規劃，以員工安全為最高原則，配合印度政府全國防疫政策，後續復工時程依政府公告而定。

印度政府先前為了對抗新冠肺炎，從3月25日開始實施鎖國政策，原本預計到4月中旬開放，但因應疫情升溫，因此決定將全國封鎖延長至5月3日。

目前印度官方傾向將各州區域畫分為不同管制層，依據各地疫情有限度、條件下開放商業運作，而鴻海由於據點廣布，包含泰米爾納德邦（或稱為泰米爾那都州）、安得拉邦等地，預料將在不同時間內復工。

印度當地媒體先前報導，泰米爾納德邦官方評估後，已對該區域企業發布通知，鴻海集團該區域廠區有望在5月6日開始陸續復工，屆時產能有望逐步恢復50%產能。

目前鴻海集團印度工廠主要由旗下富智康操刀，生產大陸品牌手機，客戶群包含小米、華為、OP（OPPO、VIVO）等；至於蘋果iPhone，受限當地消費者場對手機價格的高敏感度，至今市場仍未順利打開。

據了解，鴻海在蘋果要求下，不得不在當地擴大產能。背後原因，除了因應中美貿易戰，分散產能集中中國大陸風險之外。長期來看，仍是看好印度人口眾多，將是手機廠下一個成長機會。