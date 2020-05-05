半導體設備弘塑 第一季EPS 2.38元

友訊、明泰集團主管眼中的「大師傅」李中旺，在友訊已故創辦人高次軒離世、創業夥伴陸續離開後，儼然是友訊及明泰的精神領袖。在這次友訊經營權大戰中，被友訊董事長胡雪（高次軒遺孀）批為「叛將」，更被拔除明泰董事長職務，他昨天說：「我不是『友訊叛將』，我只是支持改革。」

2020-05-05 00:52