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半導體設備弘塑 第一季EPS 2.38元
半導體設備廠弘塑（3131）公布第一季財報，稅後淨利6,791萬元，季減23.7%、年增11%，每股稅後純益2.38元。因疫情影響半導體產業佈局腳步，第一季營運表現略低於法人預期。
法人指出，隨著台積電資本支出維持不變，半導體先進封裝持續投資，及中國半導體產業去美化政策推動，帶動弘塑濕式製程設備需求，下半年營運可望優於上半年。
美中科技角力方興未艾，近期再度傳出美中新一輪關稅戰將展開，加深中國大陸科技產業去美化政策執行，半導體產業除了國家隊半導體大基金供輸奧援，全力扶植產業發展。另外，刺激經濟復甦新基建全力推動5G基地台、高速鐵路／軌道交通系統、新能源車充電樁、資料中心、人工智慧及工業互聯網等重大建設，為本土半導體產業帶來新訂單能量。
法人指出，弘塑除了受惠於台積電資本支出維持150至160億美元，帶動日月光、力成、京元電等封裝測試同步擴充產能，對濕製程設備需求增加，另外，中國扶持本土半導體業者及設備廠為主，在地化生產成為切入中國市場的關鍵，弘塑耕耘中國市場多年，可望優先受惠中國去美化政策。
弘塑第一季營收4.94億元，季減21%、年增22%；毛利率43.4%，較上季減少1.88個百分點、年減1.65個百分點；稅後純益6,791萬元，每股稅後純益2.38 元。
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