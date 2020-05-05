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經濟部：中美貿易干擾 2019年企業營收及獲利衰退

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

經濟部今（5）日發布2019年製造業上市櫃公司營業及投資狀況，受中美貿易戰影響，去年製造業上市櫃公司個體營收淨額16.5兆元，年減2.8%，稅後淨利更大減19.8%，但研發及固定投資都創五年新高，上市櫃公司研發支出4608億元，年增7.9%，金額與增幅都是近五年新高；固定資產投資8312億元，年增12.1%。

去年企業增加固定投資以台積電貢獻最大，投資金額達4503億元居冠，占整體製造業固定資產投資超過五成，而且較該公司前一年投資大幅成長51.1%，主要是受惠5G及高效能運算需求拓展，積極布局先進製程。友達及群創則分別投資212及199億元分居第二、三。

經濟部根據我國上市櫃公司個體2019年財務報告統計，受美中貿易戰干擾、全球景氣趨緩，以及國際原物料價格下跌，致傳統產業營收減少，2019年個體營收淨額16.5兆元，年減2.8%，其中化學材料業、石油及煤製品業、基本金屬業營收分別年減18.8%、15.7%及12.5%；電腦電子產品及光學製品業、電子零組件業也受終端需求平疲影響，2019年營收分別為8.6兆元（年減0.3%）及3.7兆元（年減1.0%），減幅相對和緩。

個體營收淨額前三大公司依序為鴻海2兆8,497億元、和碩1兆2648億元、台積電1兆596億元，其中台積電及和碩年增率分別成長3.5%、2.5%，但鴻海則是-0.6%。

上市櫃獲利部分，製造業上市櫃公司稅後淨利1兆2,298億元，較前一年大幅減少3,028億元，年減19.8%，淨利率7.5%（年減1.5個百分點），其中電子零組件業稅後淨利5,102億元，較上年減少1,185億元，年減18.9%，對製造業影響最大，淨利率13.9%，較上年降低3.0個百分點，主因液晶面板價格續跌，以及DRAM、被動元件等因美中貿易紛爭衝擊終端消費需求，致相關零組件廠獲利大減。

化學材料業稅後淨利1,374億元，較上年減少814億元，或減37.2%，對製造業影響居次，淨利率15.2%，較上年降低4.5個百分點，主因海外產能大量開出、國際競爭激烈，加上市場需求疲弱、石化原料價跌所致。

個別公司財報稅後淨利前三大公司依序為：台積電3,453億元，占整體製造業28.1%居首、鴻海1,153億元居次、台塑373億元居第三，但前三大獲利皆較前一年衰退，只有台達電年增27.1%。

雖然製造業上市櫃公司去年營收及獲利減少，但企業積極提升研發能量，去年研發支出4,608億元，年增7.9%，金額與增幅都是近五年新高，其中電子零組件業研發支出2,663億元，較上年成長8.7%，占整體製造業57.8%居首，其次為電腦電子產品及光學製品業1,238億元，年增6.3%，占26.9%，兩者合計占84.7%。

個別公司財報研發支出前三大公司，台積電投入905億元居冠，續創歷年新高，年增6.5%，占整體製造業研發支出近二成；聯發科投入369億元居次，較上年增加105億元，年增39.5%，對製造業研發支出成長貢獻最大；緯創投入123億元居第三。

去年製造業上市櫃公司固定資產投資8,312億元，為近五年新高，年增12.1%，其中電子零組件業投資6,430億元，占整體製造業比重77.4%居首，年增19.4%。

製造業 台積電

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