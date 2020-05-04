友訊大戰遭指叛將 李中旺：我不是叛將 只是支持改革

李中旺是友訊、明泰集團創辦七人小組之一，在集團內被稱為「大師傅」，更是友訊已故創辦人高次軒離世、創業夥伴陸續離開後，僅剩的友訊及明泰精神領袖，但在此次友訊經營權大戰中，被友訊董事長胡雪（高次軒遺孀）稱為叛將，李中旺說，我不是「友訊叛將」，我只是支持改革，我沒有背叛友訊，我希望友訊好。為此李中旺也發出3,000多字聲明書。

李中旺認為，我們不會要求一位董事長有十八般武藝，然至少要能做到知人善任與充分授權。 胡雪女士強調守住友訊，但科技產業不是憑一紙祖傳秘方就可延續的家族企業，上市公司更不存在傳給誰的問題。企業管理憑藉的是專業及健全合理的制度，不能存在親疏與過多的情緒。

李中旺表示，明泰本來就是在友訊經營權之爭之外，我個人也不在經營權之爭風暴中。

李中旺表示，今年3月6日時向胡雪說明，友訊占明泰營業額已經降到一成以內了，我跟明泰已經沒有辦法幫助你成長，所以請你讓我跟明泰離開，當時胡雪說，「你很重要，我不准你辭」，他講我就留了，如果胡董讓我辭了，我把股票賣了，也就沒有後續的事情。

李中旺說，3月22日以前，我的人生中沒有台鋼這件事，那天第一次與友訊另一個大股東台鋼接觸，台鋼集團會長謝裕民問我意見，我說友訊每年這樣虧不是辦法，我認同台鋼提出友訊需要改革以及網通國家隊兩個目標，對友訊來說，我依然是希望友訊可以做大幅度的改革，不管用什麼方法。

李中旺說，胡董（胡雪）叫我支持她，我沒有支持她，她就認為我是叛將。

李中旺表示，我支持改革派的立場，誰要改革，我就支持，友訊歷任董事長張傳財、高鶴軒、宣明智、蕭蕃及邰中和等改革計畫，不管誰當董事長要改革友訊，我都支持。

但是李中旺等了九年，李中旺指出，時至今日，胡雪擔任董事長，沒有看到很明確的改革方向，問起友訊經營方向，現在經營階層也答不出來，也許引進外部力量（台鋼集團），會刺激友訊改革並往前走

李中旺說，我這輩子被同一個人（胡雪）拉下來兩次，一次是從友訊董事長位置，一次是明泰董事長，天下可能沒有我這麼笨的人，但再怎麼說，我叫她一聲大嫂（胡雪是友訊已故創辦人高次軒遺孀），很多事情我做不下去，我還是尊重她，不然不管準不準我辭，我都賣友訊股票。

李中旺聲明書全文

1986 年，老高和我及五位夥伴創立了友訊科技。34年了，老高已先走一步，我們大家都捨不得。老高在時，他要我主導研發，我去；要我管工廠，我去；要我接技術長、總經理或副董，我都二話不說。兩次友訊總經理出缺，都由我臨時頂上；新總經理報到，我又配合退下。

這是我和老高多年的默契與互信。當年的夥伴裡有人去了天堂，有人退休，有人還在職場奮鬥。大抵只有我，從未離開友訊。友訊需要我時，我就在。就連後來小高（高鶴軒，時任友訊董事長）要我接任執行董事，胡董（胡雪）要我接執行長，我也義無反顧無條件答應。

然在這次經營權的紛擾中，我被貼「背信忘義」、「叛將」的標籤，著實令我痛心。有人將此次的紛爭導引為「奪權」，我更不能同意。我的個性靦腆低調，只想把事情做好，對於權力興趣不高。原打算靜待事情發展，終有水落石出的一日。毀譽由人，我自俯仰無愧於天地。

然而，我可以不因自身榮辱發言，卻不能對友訊冷漠。友訊從 2014 年開始處於虧損的狀態，差別是大虧或小虧。大家或有一個疑問，友訊究竟怎麼了？

我想從幾點來跟關心友訊發展的朋友、股東們分享一些觀點：

一、 首先從家用消費市場來看。經過多年的演變，消費性網通產品的差異越來越小，這意味著產品的進入門檻低了，毛利率也低了。如果用傳統高規格的人員與組織來銷售低毛利的商品，這結構就出了問題。友訊這些年沒有把產品的差異化做出來，押重兵去降低採購單價，企圖用價格戰來贏回市場。套句大陸的順口溜：「沒有最便宜，只有更便宜。」 「穿皮鞋的打不過穿草鞋的，穿草鞋的打不過不穿鞋的。」我們用了百人的辦公室，穿著皮鞋，做 box-moving的生意，沒有勝算可言。

二、 再從電信與企業市場的產品線來看。我們在高端的舞台上面臨如思科、華為等巨擘的競爭，本就難度甚高，需要開發技術含量更高的產品與長期經營客戶關係。而針對不同 級別的市場與不同的競爭者到順應各國政府發展政策，提供技術能量到落地整合，我們需要更專業的團隊，整合更多資源來形成完整的解決方案。

三、 友訊的利基及競爭優勢。友訊的優勢在於全球品牌的知名度，以及幾十年來在國際通路的布局。我們應亟思在既有的基礎下，打造出幾個傑出的產品，將之推廣到客戶。缺乏明星級的產品領軍，再好的通路都很難發揮出效益來。

四、 關於公司治理。上市公司需要有完善嚴謹的公司治理來興利防弊。不同於家族企業，友訊民間股東約佔 75%，外資法人佔 15%，他們最終是希望從公司獲得合理的投資報酬。董事會成員和經營團隊有限的持股，只是全體股東的代理人，而非所有人。金管會規定上 市企業需要有一定席次的獨立董事，根本用意就是希望透過第三方客觀、專業的角度來 檢視公司的經營。很慶幸這次公司的獨董察覺到一些問題，也積極果決的做出行動。這原屬公司治理的範疇，卻被有心人引導為私怨奪權，令我感到很遺憾。任何嚴守公司治理的企業，搭配健全的內控制度，就不會存在遭掏空的問題。

五、 關於組織與傳承。友訊近年來經營團隊異動頻繁，在短短九年內，更換了六任董事長、五任總經理、三任執行長。現在公司缺乏具備專業素養、能提出策略與建言的高階經理人，包括執行長、總經理、財務長、策略長、發言人等重要專才，致公司陷於群龍無首的紛亂局面。

組織的運作就是要讓專業人才各司其職，其上的主管負責統合與協調。如果高階主管過於集中，或最高主管直接指揮二級部門，不只讓公司趨向人治，而且會形成決策瓶頸。權力過度集中，就公司治理而言，並非健全的管理方式，更不易培養優秀的管理人才。

我們不會要求一位董事長有十八般武藝，然至少要能做到知人善任與充分授權。 胡雪女士強調守住友訊，但科技產業不是憑一紙祖傳秘方就可延續的家族企業，上市公司更不存在傳給誰的問題。企業管理憑藉的是專業及健全合理的制度，不能存在親疏與過多的情緒。

六、 友訊、明泰、高家、佳世達就在上週四(4/30)，如媒體報導胡雪女士合佳世達公司，於明泰董事會設計了一突襲橋段，企圖透過明泰董事會的改組，爭取友訊的經營權。此事有違公司法規定董事會相應之程序，我已委由律師團辦理，並已正式對法院提出訴訟，且對佳世達公司提出假處分，在此就不多做說明。

然對於為了個人的私利，罔顧法、情、理之舉措，本人深感錯愕亦惋惜。

1. 在老高去世這些年，大家可以看到胡雪女士為了個人及家族利益，不惜與親人反目，與夥伴交惡，孰為憾事。類似的事十年內在我身上發生了二次，為了大局、公利，諸多細節我可以隱忍不說，只希望在位者能深刻反思，且戮力以赴不負股東所託，然我個人的退讓，不僅是讓胡雪女士變本加厲，更是以龐大股東權益作為犧牲籌碼。

2. 我多年來支持胡雪女士擔任友訊董事長，作為創業夥伴及個人大股東，本期望她要有所作為，提升專業素養及管理能力。但多年下來，只見人事傾軋鬥爭，未見企業經營有所改善。例如前些年，她和時任魏總經理處不好，我又勉為其難接受她邀請擔任執行長穩住大局，仍是期盼她有所作為，惜事與願違。而今外部有能者、志者願意扮演改革的腳色，於公於私，我都願意支持任何可以協助友訊提升往正向發展的力量。

3. 友訊近年每年虧損數億，對股東來說這就是經營團隊的具體淘空行為，無論是有心淘空，或是無能淘空。今胡雪女士不斷對外發言擔心非高家人經營公司會掏空，何不專心本業先解決眼前現有的經營危機？我仍必須不斷重申，友訊是上市企業不是家族企業，這種捍衛家族的說法不容於多數股東，且不符股東期待。

4. 明泰是老高分割友訊所成立，上市至今已為友訊帶入數十億投資收益，我又多次受她請託，支持她擔任董事長，試問「背叛友訊」一說從何而來？面對過去老高這些夥伴、親人、老友、老幹部，均受其不平對待，百年之後又該如何分說？

七、 友訊的未來。友訊34年前的創業產品是一片1Mbps的網卡，當初這是前瞻科技。而現今的網路是生活，是消費品。在科技典範劇烈轉移的時代，友訊必須不斷的變革與前進步。我們關注到了5G甚至是6G可能帶來的改變、AI所帶來的衝擊、光通訊、雲端運算、邊緣運算、物 聯網、車聯網、區塊鏈、智慧城市，甚至剛起步的量子運算，都是友訊的機會。

我們必須 要正面接受挑戰來把握這些機會。這過程中，我們更需要一位能夠調和鼎鼐，具備遠見與胸襟的董事長，建立起專業的管理、研發、銷售團隊來迎接未來。

1. 網通科技快速演變中，迎頭趕上仍然大有可為： 今年已是網通10Gbps的元年，無線、光纖、有線電視網、與5G網路都已到10G的速度了，前進的腳步沒有絲毫停歇。如果網通公司在前一個技術世代表現不如預期，還 有機會在新的技術世代急起直追。 以最新的無線網路規格Wi-Fi 6與6E為例，新技術將大幅解決無線網路的干擾與提升傳 輸效率，但也存在著相當的技術障礙。友訊如能適時推出傑出的Wi-Fi 6與6E產品並廣 為推廣銷售，將有機會扭轉頹勢，重塑領導品牌的形象。

2. 發揮全球據點的力量，迎接企業數位轉型(Digital Transformation)浪潮： 未來十年，企業將逐步進入數位轉型期，也就是導入 AIoT(智慧物聯網)、MEC(多通道邊 緣運算)與先進的網通技術來提升企業效率與用戶體驗。由於數位轉型必須透過當地 SI 來提供設備與服務，友訊分布在全球的據點、銷售服務團隊及通路布局，可以發揮在地 的優勢，就近為企業客戶提供數位轉型的各種業務，友訊有機會成為企業數位轉型的贏 家。

3. 制定靈活業務發展策略，在中美貿易戰中取得最大利益： 不論美國去中國化，或中國去美國化，都會逐步讓全球形成兩套系統，市場規模縮小、 費用增加。然而一般網通品牌，很少像 D-Link 一樣在歐洲、亞太、俄羅斯與第三世界地 區都有著很高的能見度。如果策略得宜，適時佔領陸企在歐美市場的地盤，以及填補美 企在第三世界的市場的空缺，未嘗不能成為貿易戰的贏家。中美貿易戰對友訊是危機、 也是轉機。

4. 領導台灣網通產業爭取世界市場。 台灣沒有足夠大的網通腹地，網通廠的資本額又偏小，難以在全球與中美同業競爭。適 度與 ODM 網通廠策略合作可以達成擴大經濟規模、提高研發與製造效率、強化與晶片 廠的合作關係等競爭優勢。友訊仍為台灣網通第一品牌，正可領軍上游廠商成立國家隊打世界盃，為台灣網通產業奠定堅實的競爭基礎。這是友訊的目標，更是責無旁貸的企業責任。

5. 對內以 AI 進行管理。 友訊有數十個海外分公司與據點、數千個下游客戶。產品、供應鏈與銷售渠道的管理， 如銷售預測、採購、庫存管理、訂單管理、訂價、銷售策略、產品生命週期管理、售後 服務等，均應逐步升級到 AI 管理。除了避免人治，還可以大幅提高效率與精準度。

綜上所述，皆為本人基於出自友訊的責任感，對未來友訊在網通產業及經營上所面臨挑 戰與機會之建言，提供諸位關心友訊未來大眾參考。

李中旺 2020/05/04