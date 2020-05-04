貿協建抗疫生態系 企業端醫療產品助攻

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導

新冠疫情衝擊全球，充沛的醫療物資已然成為國家戰備能量，國貿局與外貿協會於4日辦理國際線上產品發表會，介紹台灣精品醫療防疫產品，共15家醫療、生技、醫材企業，向國際展現我國具創新價值的防疫品牌與產品，藉機進一步曝光並提升台灣醫療產業形象。

貿協指出，此次參與盛會的企業包括鼎眾、鉅邦、雃博、台灣舒潔、高端疫苗、醫揚、柏勝生技、熱映光電、德淵、豪紳纖維、研華、威強電、稻穗、杏合生醫、金萬林等。

國貿局局長陳正祺說明，政府透過施行多項措施對企業提供紓困或振興，雖然目前台灣廠商礙於疫情原因無法赴海外拓銷，貿易局即持續加大對國際市場的廣宣力度，辦理醫療防疫產業的國際記者會就是希望透過具代表性的廠商產品發表，讓全球的買主與媒體更了解Taiwan can help的內涵。

外貿協會秘書長葉明水也指出，貿協上個月促成成大醫院以視訊直播的方式與印度醫療團隊分享抗疫經驗，吸引了1萬4千多位印度當地醫療人員上線互動，更促進了兩國之間交流合作，未來更可持續協助台灣醫療院所與國際媒合，大方、不藏私地分享醫療防疫知識；台灣擁有防疫經驗、醫療物資、資源管理與公共衛生的know-how，這個時候更需要完善的國際布局、帶動產業供應鏈，為台灣醫療產業開創新藍海。

發表會中特別揭露台灣精品醫療照護線上展覽館，貿協表示，該館徵集本年度台灣精品獎33家共42件得獎醫療產品，將實體展覽館具有的展示、洽商、介紹等功能以線上展覽館方式呈現，整體醫療展覽館以純淨白色系為底，另針對輔具類產品打造半戶外無障礙空間展示平台，並提供買主詢問產品的管道。

會前已有超過200位來自日本、香港、馬來西亞、越南、印度、菲律賓、新加坡、韓國、南非、埃及、紐西蘭、澳洲等國的媒體、買主及醫材、生技業者報名線上觀看。

此次發表的防疫產品包含鼎眾的抗菌機器人、鉅邦的呼吸治療產品、雃博的防壓瘡氣墊床、台灣舒潔的醫療防護口罩、高端疫苗及柏勝生技的快篩檢測產品與醫揚科技的遠距醫療解決方案。

另外，網路上來自國際網友的提問除了詢問台灣防疫產品外，也有人直接請教已多日零確診的台灣，對國際分享一下防疫有成的秘訣，線上線下交流十分熱絡，也獲得出席廠商一片好評。

生技 印度

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