捲入友訊經營權大戰遭控違明泰股東權益 佳世達說話了

經濟日報 / 記者何佩儒黃晶琳／即時報導

友訊經營權大戰延燒，佳世達被捲入，遭疑有違明泰股東權益，佳世達強調，一切程序合法，經半數董事變更議程後納入董事長解任案，程序合法，並依法處理佳世達公開收購明泰案，佳世達於明泰董事會的兩席法人董事，將迴避相關議案，絕無混淆股東權益之虞。

李中旺上周遭友訊及佳世達聯手拔除明泰董事長職務，李中旺委任律師林正疆提出明泰董事會違法，同時質疑佳世達公開收購明泰股權，但被收購方（明泰）擁有資訊公開及意見提供的責任，由佳世達代表黃文芳行使明泰董事長職權，恐損害明泰公司及股東權益。

此外，林正疆指出，友訊將於5日董事會提請通過新版友訊董事候選名單，將原本是友訊董事的明泰排除在外，如果明泰派任友訊的董事代表贊成一個把明泰排除的新名單，是否再次損及明泰股東權益也有疑慮。

佳世達與律師蕭維德聯名發出聲明，佳世達強調，經半數董事變更議程後納入董事長解任案，程序合法。

此外，佳世達指出，公開收購明泰案將依法處理，佳世達於明泰董事會的兩席法人董事，將迴避相關議案，絕無混淆股東權益之虞，且李中旺仍為明泰董事，可在明泰董事會討論佳世達公開收購明泰案時提出意見。

佳世達強調，避免因李中旺所起之外在紛擾波及明泰、並進一步確保明泰全體股東以及員工權益，各項措施的程序與步驟均聘請律師詳細研議以確保合法性。

佳世達聲明全文如下：

就李中旺董事針對明泰科技股份有限公司(下稱”明泰公司”)109年4月30日董事會之說明與事實有誤一事，本公司認為有對外說明之必要以正視聽，本聲明稿經永曜法律事務所主持律師-蕭維德律師同意聯名發送，聲明如下：

一、經過半董事同意變更議程後納入董事長解任案，程序合法：

1.109年4月30日明泰公司董事會召開後，由友訊公司之法人代表宋正一董事提出程序事項，並經過出席董事過半數之同意變更議程，進而討論董事長解任之議案並通過解任董事長之決議。

2.李中旺董事自其宣布董事會開始至董事會通過解任董事長之議案為止，全程在席參與，完全知悉上述過程其董事權益亦未受任何影響，該次董事會過程均屬合法。

3.今李中旺董事刻意以錯誤之訊息，宣稱該議案以臨時動議通過，並引用與事實不符之法律條文，企圖引導外界誤認明泰公司董事會決議係屬無效之目的昭然若揭。

二、佳世達公開收購明泰案將依法處理，無混淆股東權益之虞：

1.就本公司對明泰公司提出公開收購一事，依公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項規定「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權」，故明泰公司為回應本公司之決議時，本公司於明泰公司董事會之兩席法人董事(包含黃文芳董事長)本就將依前揭規定辦理，不加入討論及表決，本收購案並無因黃文芳擔任明泰公司董事長而使明泰公司股東不能辨別收購條件的公平性及合理性之可能，李中旺董事所稱實屬無稽。

2.李中旺董事雖已解除董事長職務，但其仍為明泰公司之董事，對於本公司就明泰公司所提出之公開收購一案，李中旺董事若有任何疑慮，自可在明泰公司董事會就公開收購為回應之決議時提出。

3.本公司就此次公開收購明泰公司股權一事之所有程序必定依照相關法律辦理，絕無造成股東混淆之虞。

依據近期媒體報導及明泰公司董事所知悉之資訊，本公司認為實有採取各項措施之必要，方能避免因李中旺董事所起之外在紛擾波及明泰公司、並進一步確保明泰全體股東以及員工之權益。本公司所採取之各項措施其相關之程序與步驟均事先聘請律師詳細研議以確保合法性，所有保障股東權益之努力絕非任何未親身參與董事會、無從理解會議詳細過程之律師，得以一句充滿瑕疵的惡意批評可以抹煞。

明泰 佳世達 股東

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收購明泰瑕疵滿滿？佳世達發聲明：程序合法

遭解除明泰董事長職務 李中旺：委由律師提訴訟

佳世達公開收購 明泰早盤奔漲停

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