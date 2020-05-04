貿協國際線上產品發表會 台灣精品建立防疫產業生態系

COVID-19疫情衝擊全球，醫療物資已成為國家戰備能量，臺灣防疫成果受到國際矚目與肯定，為助益全球醫療防疫，並帶動醫療產業與相關產業鏈尋求全新的出路、建立醫療產業生態系，經濟部國際貿易局及外貿協會於5月4日辦理國際線上產品發表會，介紹台灣精品醫療防疫產品，向國際展現我國具創新價值的防疫品牌與產品，藉機曝光並提升臺灣醫療產業形象。

包括鼎眾、鉅邦、雃博、台灣舒潔、高端疫苗、醫揚、柏勝生技、熱映光電、德淵、豪紳纖維、研華、威強電、稻穗、杏合生醫、金萬林等15家醫療、生技、醫材企業，均參與國際線上產品發表會。

主辦單位經濟部國際貿易局長陳正祺說明，政府透過施行多項措施對企業提供紓困或振興，目前臺灣廠商礙於疫情原因無法赴海外拓銷，辦理醫療防疫產業的國際記者會就是希望透過具代表性的廠商產品發表，讓全球的買主與媒體更了解Taiwan can help的內涵。

外貿協會秘書長葉明水也指出，貿協上個月促成成大醫院以視訊直播的方式與印度醫療團隊分享抗疫經驗，吸引了1萬4千多位印度當地醫療人員上線互動，更促進了兩國之間交流合作，未來更可持續協助臺灣醫療院所與國際媒合，大方、不藏私地分享醫療防疫知識；臺灣擁有防疫經驗、醫療物資、資源管理與公共衛生的know-how，這個時候更需要完善的國際佈局、帶動產業供應鏈，為臺灣醫療產業開創新藍海。

本次記者會特別揭露台灣精品醫療照護線上展覽館，該館徵集本年度台灣精品獎33家共42件得獎醫療產品，將實體展覽館具有的展示、洽商、介紹等功能以線上展覽館方式呈現，整體醫療展覽館以純淨白色系為底，另針對輔具類產品打造半戶外無障礙空間展示平台，並提供買主詢問產品的管道。

會前已有超過200位來自日本、香港、馬來西亞、越南、印度、菲律賓、新加坡、韓國、南非、埃及、紐西蘭、澳洲等國的媒體、買主及醫材、生技業者報名線上觀看。