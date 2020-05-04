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收購明泰瑕疵滿滿？佳世達發聲明：程序合法

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

友訊（2332）和佳世達（2352）日前聯手，撤換明泰董事長李中旺，佳世達隨後宣布溢價35%收購明泰股權，但當日董事會過程遭質疑。佳世達今（4）日針對李中旺針對明泰4月30日董事會說明與事實有誤，經永曜法律事務所主持律師蕭維德同意聯名，發出聲明，表示經半數董事同意變更議程後納入董事長解任案，程序合法。

友訊和佳世達為明泰兩大股東，撤換李中旺後，友訊提名佳世達商業暨工業用產品事業群暨事業群總經理黃文芳，接任董座職。據悉，昭昀律師事務所律師林正疆指出，當日董事會充滿瑕疵，黃文芳已擔任明泰董事長，稍後佳世達宣布收購明泰，「收購人、被收購人都是佳世達，有違背商議倫理，充滿瑕疵。」

佳世達表示，今年（2020）4月30日明泰公司董事會召開後，由友訊法人代表董事宋正一提出程序事項，並經過出席董事過半數同意變更議程，進而討論董事長解任議案並通過解任董事長決議。李中旺董事自其宣布董事會開始至董事會通過解任董事長議案為止，全程在席參與，完全知悉上述過程其董事權益，亦未受任何影響，過程均屬合法。

佳世達直言，李中旺董事刻意以錯誤訊息，宣稱該議案以臨時動議通過，並引用與事實不符法律條文，企圖引導外界誤認明泰董事會決議係屬無效之目的昭然若揭，公開收購明泰股權一事，所有程序必定依照相關法律辦理，絕無造成股東混淆之虞。

佳世達表示，對明泰提出公開收購一事，依公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項規定「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權」，故明泰為回應本公司決議時，本公司於明泰董事會兩席法人董事（含黃文芳）本就將依前揭規定辦理，不加入討論及表決。

佳世達指出，收購案並無因黃文芳擔任明泰董事長，而使明泰股東不能辨別收購條件的公平性及合理性可能，李中旺董事所稱實屬無稽。李中旺董事雖已解除董事長職務，但其仍為明泰董事，對於本公司就明泰所提出公開收購一案，李中旺董事若有任何疑慮，自可在明泰董事會就公開收購為回應決議時提出。

佳世達表示，依據近期媒體報導，以及明泰董事所知悉的資訊，本公司認為實有採取各項措施的必要，避免因李中旺董事所起的外在紛擾波及明泰、並進一步確保明泰全體股東以及員工之權益。本公司所採取之各項措施其相關之程序與步驟，均事先聘請律師詳細研議以確保合法性，所有保障股東權益之努力，絕非任何未親身參與董事會、無從理解會議詳細過程之律師，得以一句充滿瑕疵的惡意批評可以抹煞。

明泰 佳世達 股東

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