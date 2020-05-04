宏達電宣布 開賣Vive Cosmos可換式外部追蹤面板
宏達電（2498）今（4）日宣布，為滿足消費者對於Vive設備的各種需求，也讓現有Vive Cosmos使用者能依手上的設備進行組合升級，即日起開賣Vive Cosmos可換式外部追蹤面板。
宏達電表示，Vive Cosmos乃針對一系列模組化面板而構建，透過不同面板可改變設備的功能，具備豐富的擴充功能。無論是剛開始接觸虛擬實境的使用者，或是追求頂級體驗的商業用戶，透過更換面板，就能讓頭戴式顯示器升級。
宏達電指出，為提供現有Vive Cosmos使用者同時也能享有Vive Cosmos Elite的更加精確定位及準確追蹤的體驗效果，將獨立販售Vive Cosmos可換式外部追蹤面板。Vive Cosmos可換式外部追蹤面板相容於SteamVR基地台1.0或2.0以及Vive 1.0 或 2.0 控制器，並支持Vive週邊完整配備，包括Vive移動定位器和Vive無線模組。Vive Cosmos可換式外部追蹤面板建議售價6,600元。
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