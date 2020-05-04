雷虎科技無人直升機 獲通傳會納入防救災行動通信平台

雷虎科技（8033）今（4）日表示，雷虎最新研發的無人直升機，已獲國家通訊傳播委員會（NCC）納入防救災行動通信平台，不但有助於提高國家整體救災效率，另一方面也為此產品帶來新商機。

雷虎表示，通傳會今年首次將雷虎無人直升機納入防救災行動通信平台，並參與「109年度通傳會南區防救災行動通信平台演練」，同時參與演練的還包括中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星與亞太電信等業者。

台灣天災頻繁，常因為電力與網路中斷，進而使訊號中斷，造成行動通訊基地台無法提供服務的主要原因，為了解決此一問題，通傳會依據「前瞻基礎建設計畫」推動強化防救災行動通訊基礎建置計畫。

近幾年，通傳會陸續補助五大電信業者建置防救災行動通訊平台。截至去年7月為止，全台已建置204台定點式與36台機動式防救災行動通訊平台，讓民眾面臨災害時，仍能確保通訊品質，並有助於提高整體救災效率。

通傳會針對災害的預防與處置，尋求更進步的科技來支持，今年首次將雷虎無人直升機納入防救災行動通信平台，希望藉此提升機動性馳援緊急通訊服務，擴大整個防救災行動通信平台的通訊能量。

另一方面讓電信業者能有更多資源統籌調度，可擴增救災服務範圍，確保通訊順暢，與後山救災指揮通訊暢通，可以說領先全球各國超前部署。

雷虎表示，這次是以CX-150與T-150兩款無人直升機，搭載中華電信行動通訊基地台與中繼站，全程自主飛行，高度達60米，共同與中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星與亞太電信等五大通信業者完成整個演練，受到與會專家高度肯定。

雷虎說，此次演練驗證無人機在機動性馳援緊急通訊上具有顯著效益，雷虎未來將持續與中華電信等五大通訊業者整合通訊設備，提升台灣防救災行動通訊平台通訊能量。

雷虎今年第1季營收累計2.17億元，較去年同期2.08億元成長約4.2%。