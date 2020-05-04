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LG K51S搭中華電信指定資費 可零元帶回家

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
台灣LG／提供
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台灣 LG 電子今（4）日宣布，推出中階機LG K61 及 K51S，為大螢幕、四鏡頭機種，搶攻母親節商機。LG K51S 建議售價5,990元，5月6日起於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣。

台灣LG電子董事長宋益煥表示， 隨著智慧行動裝置日新月異，消費者對於手機功能的需求也愈加重視，此次LG K 系列手機搭載全新四鏡頭相機與 6.5 吋以上大螢幕以及 4,000毫安培大電量，同時滿足消費者喜愛使用手機紀錄生活及觀賞影音的需求。

台灣LG表示，LG K61搭載6.53吋螢幕，建議售價7,990元，5 月15日起將於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣。

LG K51S 則採用6.55吋螢幕，建議售價5,990元，5月6日起於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣。搭配中華電信 LG K51S 指定資費購機方案，手機可0元帶走，更可享「歡慶母親節千元好禮三選一」活動，包含日本 TESCOM 高效速乾負離子吹風機、德國 Medisana 玻璃體重計，及「Hami Point 1000點」等優惠。

LG 中華電信 手機

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