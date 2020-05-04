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宏碁獲11項德國紅點產品設計獎 電競座艙獲產品創新獎

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁旗下11項產品以卓越及創新的設計，榮獲12項德國紅點設計獎的肯定。宏碁/提供
宏碁旗下11項產品以卓越及創新的設計，榮獲12項德國紅點設計獎的肯定。宏碁/提供

宏碁旗下11項產品以卓越及創新的設計，榮獲12項德國紅點設計獎的肯定。Predator電競系列產品以筆記型電腦、座艙及螢幕獲得最多的獎項。Predator Thronos Air電競座艙獲得產品創新獎，此獎項為紅點專門為建立全新標竿，並為產業革新1奠定基礎的產品所頒發；此外，專為創作者而生的ConceptD桌機及筆電榮獲3個獎項，其他則是由專業型筆電、輕薄筆電及投影機等多元產品獲獎。

紅點設計獎是一個國際知名獎項，經由不同背景的國際專業設計評審，針對每一項產品進行評選，並為創新型公司及具備卓越概念的產品設計提供一個世界性舞台，豎立未來設計趨勢。

Predator Helios 700是一款突破極限性能，且挑戰外型設計的電競筆電，此產品採用獨特的HyperDrift 滑動式鍵盤，向外滑動的鍵盤可提供更舒適打字體驗。此外，第四代 AeroBlade™ 3D 雙風扇可直接由上方吸入冷空氣，有助於保持電競筆電冷卻，同時讓熱血玩家可以將頂級電競筆電效能發揮到淋漓盡致。Predator Helios 700提供玩家如同桌機般的頂級性能及嶄新的外型設計，包含鋒利外型、金屬機身及17.3吋螢幕，搭配冷冽藍光及單鍵RGB背光鍵盤。

超輕薄Acer Swift 5搭載第10代 Intel Core 處理器及選配的NVIDIA GeForce MX250顯示晶片展現完美生產力，以低調的配色及高屏佔比的螢幕展現現代化設計，厚度僅14.95公釐，重量990克，能輕鬆收納進包中，並隨時攜帶，非常適合需要經常出差且工作整天的專業人士使用。Swift 5觸控螢幕及充沛的連接埠選項（包含USB-C及Thunderbolt 3），讓Swift 5成為展示及共享內容的絕佳設備。

Acer Spin 5是一款專為追求極致生產力的專業人士所打造的科技產品，全金屬機身搭配Acer 360 度翻轉軸承，讓使用者輕鬆找到完美角度進行閱讀、書寫、電影欣賞及繪圖。Acer Spin 5的3：2觸控螢幕3增加了 18% 的垂直空間及可充電觸控筆增強了創作體驗，而前置的立體喇叭能夠確保使用者無論在任何使用情境下，皆能享受絕佳音質。Acer Spin 5搭載第10代Intel Core處理器，同時具備16小時的電池續航力4，便攜且強大的效能，讓使用者能在日常工作中發揮無限創造力。

電競筆電 紅點設計獎 螢幕

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