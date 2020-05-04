立積拚本季毛利率 回到三成以上
射頻元件廠立積（4968）於4日舉行法說會，該公司估計，第2季毛利率將回到三成以上，而第3季的營運應可優於第2季，同時，華為可能於第3季躍居其最大客戶。
立積先前已公布首季每股純益為0.7元。該公司首季合併營收為8.31億元，是歷史次高、歷年同期新高，季減0.4％，年增95.5％，稅後淨利4,314.6萬元，季減2.3％，優於去年同期的虧損情形。
立積首季毛利率跌至30％以下，降至29.6％，是近五年多來的低點。該公司解釋，主要是因為配合客戶部分WiFi 6產品趕進度，有相關支出，同時，WiFi 6的生產良率還不是太好，但估計第2季的毛利率就會回升到30％以上。
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