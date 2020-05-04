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LG K系列強勢登場 全新四鏡頭開拓新視界
台灣LG電子今（4）日宣布正式推出全新K系列智慧型手機，中階機款搭載旗艦規格，滿足消費者智慧行動生活的各式日常所需。
LG K61共推出冷萃灰與緞光白兩色，建議售價NT$7,990，5月15日起將於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣。LG K51S推出全新冷萃灰及冰火紅兩色，建議售價NT$5,990，5 月6日起於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣；搭配中華電信 LG K51S 指定資費購機方案，手機只要NT$0元。
LG K 系列新機全面升級四鏡頭配置，輕鬆記錄下生活每一刻美好時光，充分展現個人風格。LG K61搭載4800萬畫素標準鏡頭與 1600 萬畫素前鏡頭、LG K51S 則配有3200萬畫素標準鏡頭與1300萬畫素前鏡頭，兩款皆具備廣角鏡頭，寬廣視野讓好友相聚時，也能輕鬆容納下所有人，而「景深鏡頭」可讓拍攝人像時更顯出色，同時此兩款新機也是首款支援微距鏡頭，讓消費者無時無刻都能捕捉更細緻的完美畫面。
LG K51S 智慧手機於中華電信5月6日正式開賣！為歡慶母親節的到來，搭配中華電信指定資費方案，0元將手機輕鬆帶回家，更可享「歡慶母親節千元好禮三選一」活動，同時，學生族群亦能享有「青春無敵學生方案」，月繳 NT$688 手機只要 NT$990 即可帶回家，買就送透明保護背蓋，合約期間內再享學生最愛 KKBOX 免費，數量有限，送完為止。
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