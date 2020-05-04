台廠Q1 TV出貨不足500萬台 Q2估年減逾四成
根據DIGITIMES Research分析師羅惠隆調查，台廠今年第1季TV出貨量465萬台，季減45.2%，主受淡季與新冠肺炎在中國大陸蔓延影響；展望第2季，由於仍屬淡季，加上疫情擴散至歐美市場，重創全球經濟而影響TV需求，預期台廠TV出貨量將為413萬台，年減42.4%。
第1季台廠出貨至北美市場比重由38.1%升至39.4%，未因淡季而下降，主因亞洲市場受疫情影響較大。以尺寸來看，台廠50吋以上出貨占比降至44.3%(前季首度突破5成)，32~39吋區間則顯著增加；4K機種比重則降至50.6%。
台廠出貨排名方面，第1季冠捷出貨占比升至43.7%，相較之下，鴻海(2317)與群創出貨比重都下降，瑞軒衰退幅度最小，排名超越群創重回第三。
展望第2季，由於仍屬淡季，加上疫情擴散至歐美市場，重創全球經濟而影響TV需求，預期台廠TV出貨量將為413萬台，年減42.4%。其中，60吋以上機種占比預期降至1成左右，4K比重也將下降至5成以下。
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