台灣美光募款捐贈800萬元 助受疫情衝擊弱勢家庭

記憶體大廠美光科技今（4）日宣布，因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延，號召全台 8,000 名員工共同響應的公益捐款行動， 幾周內迅速達成千人響應總額新台幣800萬元的募款目標。善款將捐予台灣兒童暨家庭扶助基金會針對新冠病毒疫情設立的「安家、安學、安心」專案，盼能協助弱勢家庭在面對疫情衝擊下仍能保有經濟安全、持續學習並安心生活。

美光將攜手家扶基金會對抗疫情，於4月初定下150萬元的捐款目標。除在短短幾週內就迅速達標，現在更已募得原目標金額的5倍，美光及同仁將協力捐出800萬元。

美光副總裁暨台灣董事長徐國晉表示，美光關心員工、合作夥伴，以及業務所在地的健康福祉，長期以來我們積極響應公益、回饋社區，去年一整年台灣美光同仁的志工服務時數累計超過2萬5,000小時。感謝超過千名同仁第一時間響應捐款，也很榮幸這次與家扶基金會合作，提供受疫情波及的台灣家庭援助。希望藉由同仁們的愛心捐款，協助更多弱勢家庭度過難關。

家扶基金會的「安家、安學、安心」專案因應疫情影響而生，目的在於避免弱勢家庭無力應對疫情衝擊造成的無薪假、失業、無收入等困境，而影響了家庭生計、防疫安全和孩子就學。主要服務項目包含急難救助（安家）、補充數位學習資源穩定就學（安學）以及確實做到防疫防護與健全的心理建設（安心），對象包括全國各地家扶中心服務之家庭及兒少。第一階段至目前已關心受到波及的500多戶家庭，發給生活補助與急難救助，並計畫添購平板電腦及安排線上防疫健康講座，保障弱勢孩子受教權並提高防疫知識與心靈支持。

面對全球新型冠狀病毒疫情蔓延，美光日前表示將挹注3,500萬美元，與全球站在抗疫同一陣線。除向員工發放一次性的補助款、在全球各地提供醫療物資和資金援助外，美光也計畫藉由美光基金會的 2:1 配捐計畫拋磚引玉，透過「員工捐5元，美光就捐10元」的方式，鼓勵行有餘力的同仁發揮愛心，幫助生活受疫情波及者。

美光基金會長期以來均採取1:1的配捐計劃，鼓勵同仁參與回饋社區的行動。因應此次疫情，美光特別宣布提高配捐比例至2:1，並擴大2020全年的配捐額度，從過往的每位成員每年限額2,000美元提升到10,000美元，公司的配捐捐款總額上限也配合提升至500萬美元，盼能擴大美光同仁對社區的貢獻和影響力。