鴻海線上徵才加碼送 祭出iPhone 11贈品

鴻海今（4）日在官方Line平台與線上徵才同步宣布加碼贈獎活動，其中在線上徵才部分，延長徵才期限並祭出iPhone 11 64GB版本作為抽獎贈品。

另一方面，鴻海官方平台也發布，即日起至6月30日(周二)，成功邀請15位好友加入鴻海科技集團LINE官方帳號，也。有機會將iPhone 11帶回家，預計將於7月1日(周三)以電話通知得獎者，未接聽者將視同放棄領獎。