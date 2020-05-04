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華為路由器放量 立積下半年大啖WiFi商機

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

射頻元件立積（4968）第1季稅後純益4313萬元，每股純益0.7元，第1季毛利率29.6%，較上季及去年同期大幅下滑，立積表示，主因WiFi元件產能不足及良率問題所致，預期第2季毛利率將較上季回升。

另外，針對路由器市場需求強勁，立積表示，華為在WiFi-5與WiFi-6的路由器拉貨動能強勁，預期今年第3季華為將成為公司第一大客戶。WiFi-5部分，持續打入聯想、三星、樂金智慧手機採用高通與聯發科WiFi平台的WiFi-5的方案。

上半年因全球手機市況不佳，FM出貨有受到影響，目前FM Tuner 穩定出貨給韓國的品牌客戶，而日系品牌客戶也開始詢問FM Tuner。SW／LNA 開始在LG 手機放量，WiFi FEM 在第一季較為疲軟，但可望在第3季恢復並上攻。

WiFi 智慧手機 立積

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