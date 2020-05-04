華為路由器放量 立積下半年大啖WiFi商機

凌群（2453）近年積極開發新成長動能，其中服務型機器人Ayuda備受矚目，自2017年推出至今，已出貨超過30台，應用於金融、警政、零售、教育等場域，並外銷至海外，今年1月在日本神奈川縣，進行導覽功能示範。因應新冠肺炎防疫，凌群再為Ayuda升級，今日宣布導入體溫感測及戴口罩監測的Ayuda機器人亮相。

2020-05-04 14:45