華為路由器放量 立積下半年大啖WiFi商機
射頻元件立積（4968）第1季稅後純益4313萬元，每股純益0.7元，第1季毛利率29.6%，較上季及去年同期大幅下滑，立積表示，主因WiFi元件產能不足及良率問題所致，預期第2季毛利率將較上季回升。
另外，針對路由器市場需求強勁，立積表示，華為在WiFi-5與WiFi-6的路由器拉貨動能強勁，預期今年第3季華為將成為公司第一大客戶。WiFi-5部分，持續打入聯想、三星、樂金智慧手機採用高通與聯發科WiFi平台的WiFi-5的方案。
上半年因全球手機市況不佳，FM出貨有受到影響，目前FM Tuner 穩定出貨給韓國的品牌客戶，而日系品牌客戶也開始詢問FM Tuner。SW／LNA 開始在LG 手機放量，WiFi FEM 在第一季較為疲軟，但可望在第3季恢復並上攻。
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